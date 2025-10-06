La hija de un famoso periodista reveló que tiene una relación con Federico Bal y dio detalles de su vínculo: "Salimos, nos vemos, garch****"

La locutora brindó detalles de su relación con el hijo de Carmen Barbieri, luego de que ambos fueran captados cenando en un restaurante hace pocos días.

Federico Bal volvió a acaparar la atención mediática por su vida sentimental. Esta vez, el hijo de Carmen Barbieri fue visto cenando con Victoria Puig, hija del periodista Alexis Puig, y la propia locutora decidió sincerarse sobre la naturaleza de su vínculo.

Tras la filtración de una foto donde se los ve compartiendo una comida en un restaurante frente a América, la joven decidió hablar sin rodeos en Soy tan biutiful. "La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo", confesó la periodista en diálogo con Sebastián "Pampito" Perello y "La Barby".

Victoria Puig Victoria Puig confesó que tiene un vínculo con Federico. Instagram Victoriapuig.

"No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch****. Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto", explicó Puig.

"No hay nada que esconder, somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando no vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo super libre", aseguró Victoria.