El actor Osqui Guzmán reveló detalles de su salud tras el episodio de violencia policial que sufrió

El reconocido artista dialogó con el programa Puro Show y dio a conocer cómo se encuentra tras los golpes que recibió.

Osqui Guzmán, reconocido actor de nuestro país, reveló el fuerte y violento hecho que vivió días atrás por parte de una mujer policía. Todo ocurrió cuando él bajó del subte tras ir a una entrevista en un medio de comunicación por su obra de teatro y nunca pensó el terror por el que pasaría debido a su color de piel.

"Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré", comenzó explicando. Además, dejó en claro que no se lo dio debido a que la actitud no le inspiró confianza y ella se lo arrebató para verificar los datos. Posteriormente a esto, le comenzó a decir que el algoritmo lo reconoció y que era un ladrón.

Pero esto no fue todo, ya que Osqui confirmó que le propinó fuertes golpes en la cabeza y en el programa Puro Show contó más detalles de lo sucedido: "No podía dormir, me despertaba y me ponía a llorar, entonces decidí hacer el video". El actor reveló que tras los golpes le comenzó a doler la cara.

Osqui decidió acudir al médico para que puedan chequear su estado y reveló cómo se encuentra: "Me dolía toda la cara... Me decía el médico que pasan un montón de nervios. Me pasó el dedo por acá (parte izquierda de la cara) y sentía todo caliente y acá (parte derecha) todo frío... Es la inflamación y, por suerte, no tengo nada grave".