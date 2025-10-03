La indignación de Osqui Guzmán por una situación de violencia policial: "Me pidió el DNI por mi color de piel"

El reconocido actor argentino Osqui Guzmán, figura destacada de la cultura y multipremiado por su labor teatral, compartió un fuerte y doloroso relato en sus redes sociales sobre un episodio de violencia policial ocurrido el pasado miércoles por la tarde en la estación Dorrego del Subte B de Buenos Aires. El artista, que actualmente brilla en las tablas, decidió hacer pública la denuncia dos días después de los hechos, asegurando que el trauma no lo dejaba dormir.

Todo comenzó cerca de las 18:30, luego de que Guzmán saliera de una entrevista en un canal de streaming. Según detalló en su cuenta de Instagram, el actor fue interceptado por una oficial de policía mientras hablaba por teléfono con su pareja, Leticia González de Lellis. "Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré", explicó el intérprete, quien se negó a entregarlo debido a la actitud de la agente. La Asociación Argentina de Actores emitió este viernes un comunicado repudiando el hecho y brindando su apoyo al artista.

La situación escaló rápidamente. La oficial le habría quitado el documento de la mano para luego acusarlo abiertamente. "No se lo dí porque su actitud no me generó confianza, ella me lo sacó de la mano y se fue. Entonces le dije que estaba mal lo que hacía y le pedí que me devuelva el DNI. Entonces, vino y me dijo que el algoritmo me reconoció, ‘Vos sos chorro ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’", relató Osqui Guzmán. Ante su insistencia en el error, la policía continuó con las agresiones, preguntándole si "es boliviano" y propinándole golpes: "Sacó la macana y me pegó en la cabeza -señaló detrás de la oreja-. Me dijo que yo era un ladrón, que ya me conocía y que estuve en la cárcel".

La denuncia del actor, nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2009, concluyó con un poderoso mensaje contra la discriminación. Al rememorar el motivo inicial de la requisa, Guzmán afirmó: "Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella -la agente- tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país, tenemos este color de piel". Este comentario tomó más relevancia al revelar que poco antes había contado en la entrevista cómo su faceta artística surgió gracias a la migración de su madre desde Bolivia a los 15 años.