La emotiva despedida de Federico D'Elía a José Andrada, actor de Los Simuladores, tras su muerte

Federico realizó un posteo en sus redes sociales luego de que se confirmó el fallecimiento.

El mundo artístico quedó conmocionado luego de que la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de José Andrada, actor de enorme trayectoria y que se hizo muy conocido gracias a una icónica escena que realizó en Los Simuladores junto a Martín Seefeld.

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas", expresaron en el comunicado que difundieron en sus redes sociales.

Quien se expresó tras el fallecimiento fue Federico D'Elía, uno de los protagonistas de la espectacular serie. El actor realizó un escrito en su cuenta de X (ex Twitter) recordando cómo conoció a José: "Cuando lo conocimos haciendo una especie de casting para el personaje, creo que trabajaba en un club de portero".

La publicación de Federico D'Elía tras el fallecimiento de José Andrada Captura de pantalla 2025-10-01 212706 Foto: X/ @fededelia1.

"Fue un placer conocerlo, hizo un personaje hermoso en Los Simuladores y agradezco que le haya dado tanto reconocimiento. QEPD", comentó Federico, consternado por la partida de quien fue su compañero.