En A la Tarde, el joven periodista decidió hablar sobre su vida y conmovió a todos sus compañeros.

Oliver Quiroz, fue sin lugar a dudas la revelación de la noche luego de que Santiago del Moro lo anunció como ganador de la terna a mejor cronista de la televisión. El periodista actualmente se encuentra trabajando para América en A la Tarde.

El cronista de 28 años es oriundo de Perú y vino a vivir a la Argentina a los 9 años. En el inicio de la charla con Karina Mazzocco, reveló que le costó adaptarse a su nueva vida y que sufrió episodios de burla: "Fue duro. Allá las palabras son distintas que acá y en el colegio me lo hacían saber. También me decían 'negrito', 'morochito' o 'chocolate' y la pasaba mal, pero intentaba guardármelo para mi. En su momento me marcó, pero hoy me da risa".

Respecto a la vida profesional, Quiroz confesó que "tiré muchos CV y hablé con muchos productores, y periodistas. Insistía. Me enfoqué en hacer mi camino. Hice radio por internet, pasantías en Radio Late... En ese entonces no ganaba un peso, pero la pasión estaba. Y hoy puedo decir que la calle es lo que siempre me gustó. Me encanta".

Video: la dura historia de vida de Oliver Quiroz, cronista de A la Tarde La dura historia de vida de Oliver Quiroz, el cronista que cumplió el sueño de ganar un Martín Fierro

La vida le cambió completamente en el año 2021 luego de que le detectaron un cáncer y al contar esta dura experiencia, Oliver no pudo evitar la emoción: "Fue un 15 de junio, no me olvido más. Todos conocemos nuestros propios cuerpos y yo sentía que un testículo lo tenía muy duro. Yo particularmente soy muy quisquilloso con los temas de salud, aunque estuviera la pandemia, y adquirí un turno con un médico privado. Fui solo".