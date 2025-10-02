¡Fin del misterio! Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala: "Es..."

La artista dialogó con Ángel de Brito en LAM y fue allí donde decidió compartir la información.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron finalmente que están esperando un bebé y la noticia emocionó a sus familiares, amigos y también a los seguidores. Si bien dieron a conocer la información, nada se sabía sobre el sexo de su bebé.

"Primer posteo de nosotros tres juntos", expresó Oriana junto a un corazón. En esta especie de mini documental que subió la cantante a sus redes se pueden ver las primeras ecografías y también la felicidad de Paulo Dybala. "Vamos a ser papás", comentó Sabatini muy emocionada.

En una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la hija de Catherine Fulop decidió confirmar el género del pequeño que está esperando junto al futbolista. Adabel Guerrero, le consultó si prefería que sea nene o nena y fue allí donde reveló todo: "Me da igual... Es una nena igual".

Respecto a la elección del nombre, Oriana sostuvo que "estamos ahí, tenía algunos medios anotados que me gustan desde hace mucho, pero nos tiene que gustar a los dos". La actriz confesó que tiene fecha para que su bebé nazca es el 11 de marzo, cumpleaños de Catherine Fulop.