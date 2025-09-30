Dolor en el espectáculo: murió Adriana Aizemberg, recordada y exitosa actriz argentina

La aclamada actriz y referente de la cultura nacional, Adriana Aizemberg , murió a los 86 años tras una vida dedicada a los escenarios, el cine y la televisión. La noticia fue confirmada con profunda tristeza por la Asociación Argentina de Actores y Actrices , entidad de la que fue miembro fundamental y dirigente sindical durante décadas.

La Asociación Argentina de Actores despidió a la artista con un sentido comunicado, destacando su legado: “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y exdirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este duro momento”. Con su talento, dedicación y compromiso, Adriana Aizemberg se consolidó como una figura fundamental, dejando un legado artístico que perdurará.

Nacida el 1° de diciembre de 1938 en Santa Fe, Adriana Vera Aizemberg se mudó a Buenos Aires en su juventud, donde rápidamente comenzó a forjar una carrera prestigiosa. Sus primeros pasos en las tablas se dieron en el reconocido teatro Fray Mocho con la obra Historias para ser contadas, marcando el inicio de más de sesenta años de trayectoria ininterrumpida.

Su compromiso trascendió el arte. La actriz se afilió al sindicato de actores en 1964 y ocupó cargos de conducción en los años noventa, demostrando su dedicación a la defensa de los derechos de sus colegas. En 2004, su trayectoria fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por sus pares y el Senado de la Nación.

En teatro, brilló en clásicos como La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, Venecia, El violinista en el tejado y Extraños en un tren. Su capacidad para transitar géneros se replicó en la pantalla grande y dejó su huella en películas que se convirtieron en hitos, entre ellas La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, El amigo alemán y la reciente Los delincuentes.