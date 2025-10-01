Profundo dolor: falleció José Andrada, reconocido actor de Los Simuladores

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la información a través de un comunicado.

José Manuel Andrada Márquez, debutó en el teatro en la década de 1970 y tuvo una extensa carrera en televisión y cine. El actor participó en diferentes éxitos tanto en obras de teatro como también en recordadas películas y series argentinas.

La Asociación Argentina de Actores comunicó la triste noticia en sus diferentes redes sociales: "Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas".

En televisión participó en Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco, Sos mi vida. Alcanzó gran repercusión por su aparición en Los Simuladores, donde protagonizó una recordada escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión "¿No hay un piquito para mí?".

El comunicado tras el fallecimiento de José Andrada, recordado actor de Los Simuladores y Esperando la carroza Captura de pantalla 2025-10-01 124514 Tristeza por la muerte del querido actor. Foto: captura de pantalla X/ @actoresprensa.

En cine trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta, La ciudad oculta, entre otras.