Un famoso actor argentino se habría puesto en pareja con una joven DJ: de quién se trata
En las últimas horas Karina Iavícoli brindó fuertes detalles sobre el galán que estaría comenzando una nueva relación amorosa.
En la farándula de nuestro país, los romances están a la orden del día y en Infama dieron a conocer detalles de un nuevo vínculo amoroso que se estaría formando. Se trata nada más ni nada menos que de un reconocido actor y galán argentino con una DJ que es 18 años menor que él.
La encargada en dar a conocer esta supuesta información fue Karina Iavícoli, panelista del ciclo conducido por Marcela Tauro y que también desarrolla la misma tarea en Intrusos, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Fachero, joven y fue pareja de una cantante y actriz que triunfa en el mundo entero".
"Fue a trabajar a Córdoba con otro actor que se está por casar... Estoy hablando de Mariano Martínez y su nuevo amor", comentó la periodista. Karina sostuvo que el actor habría estado en un famoso boliche de Buenos Aires con una DJ e influencer que se llama Luva.
Video: Mariano Martínez estaría comenzando una nueva relación
Pero esto no fue todo, ya que además compartieron pruebas de que ambos estarían iniciando una relación amorosa. En el programa de América revelaron los intercambios que realizan en los comentarios de Instagram: "Me gustas mucho con demasiado", expresaba uno de los mensajes del actor.
En otro de los posteos, Mariano Martínez fue por más y le expresó: "Esa energía tuya no la iguala nadie y en esta ocasión Luva le respondió de manera contundente: "Ah bueno, si lo decís vos", junto a un corazón azul. Si bien las pruebas son indicios de que hay algo más que una simple amistad, por el momento ni Mariano Martínez ni la joven han blanqueado su relación.