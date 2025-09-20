Cuál es la película icónica que Brad Pitt odió protagonizar y nadie lo esperaba

A lo largo de casi cuatro décadas, Brad Pitt supo construir una carrera sólida en Hollywood. Actor , productor y sex symbol eterno, el intérprete de El club de la pelea y Bastardos sin gloria fue parte de éxitos rotundos tanto de crítica como de taquilla. Sin embargo, entre tantos títulos destacados, hay uno que al actor no le deja el mejor sabor.

En una entrevista con The New York Times que data de 2009, el actor abrió su corazón sobre un tema que arrastraba hacía años: “Tuve que hacer Troya, supongo que ahora ya se puede contar, porque rechacé hacer otra película y tenía que hacer algo para el estudio”. La cinta, dirigida por Wolfgang Petersen y estrenada en 2004, le significó a Pitt una experiencia frustrante a nivel artístico. “Fue doloroso, pero me di cuenta que la forma en la que las cosas se contaban en esa película no eran como debería ser”, reconoció sin dar demasiadas vueltas.

El detrás de escena de Troya se volvió aún más espinoso para el actor cuando reveló que tuvo que rechazar una película con los prestigiosos hermanos Coen por haber aceptado ese papel. Se trataba de To the White Sea, un proyecto que nunca se concretó por falta de presupuesto. Pitt lo recordó con cierta amargura: “Eso me estaba volviendo loco. Me había convertido en un niño mimado por David Fincher. Y allí no había ni rastro de Wolfgang Petersen”.

A pesar de sus reparos personales, Troya fue un verdadero tanque cinematográfico y, con un presupuesto estimado en 175 millones de dólares, se convirtió en una de las películas más costosas de su tiempo. La producción apostó a lo grande, con cientos de extras, épicas escenas de batalla y una campaña de marketing que la posicionó entre los grandes estrenos de la década; su recaudación global superó los 497 millones de dólares.

brad pitt Algunas escenas de Troya con Brad Pitt. Cortesía Warner

Pero como en toda carrera de alto calibre, los tropiezos también dejan lecciones. “Ahí tomé la decisión de invertir mi tiempo solo en historias de calidad. Fue algo que se notó en mi carrera la siguiente década", confesó Brad. De hecho, luego de Troya, su filmografía viró hacia propuestas más ambiciosas desde lo narrativo, como El curioso caso de Benjamin Button, El asesinato de Jesse James y 12 años de esclavitud, esta última como productor.