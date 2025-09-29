Roberto Funes Ugarte rompió el silencio en Telefe tras la agresión que sufrió: "Terrible"

El periodista dialogó con Georgina Barbarossa luego de ser agredido en la marcha por el triple crimen.

Roberto Funes Ugarte vivió un momento de tensión mientras se encontraba cubriendo la marcha por el triple crimen de Brenda, Lara y Morena. En esta convocatoria participaron, además, distintas organizaciones feministas, familiares y amigos de las víctimas.

El periodista sufrió una dura agresión y tuvo que terminar abandonando la cobertura de la movilización que estaba desarrollando en vivo para LN+. El cronista decidió romper el silencio en sus historias de Instagram, pero también lo hizo en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe.

"Terrible... Yo fui a cubrir una marcha como otras tantas que hemos hecho y comenzó cuando yo estaba cruzando la Avenida de Mayo con mi compañero de LN+. Esta mujer trans estaba como llevando la marcha adelante y en las cuadras hacia el Congreso me daban patadas en los tobillos", comenzó contando el comunicador.

Video: Roberto Funes Ugarte rompió el silencio tras la agresión Roberto Funes Ugarte rompió el silencio en Telefe tras la agresión que sufrió: "Fue terrible"

También dejó en claro que tras una nota con el abuelo de Morena y Brenda, él se va caminando hacia su vehículo y "empiezo a ver a una chica de un grupo de mujeres violentas que representaba a un grupo de feministas con pañuelos violetas y empieza a decir 'este es un pu** de derecha".