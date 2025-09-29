Ya se palpitan los Premios Martín Fierro 2025: estos son los nominados

La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y comenzará a las 21 h. En esta nota, te contamos quiénes son los nominados de este año.

La 53° edición de los Premios Martín Fierro se celebrará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, reconociendo lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia es uno de los eventos más importantes del espectáculo nacional y reúne a figuras destacadas del medio.

Desde las 19 horas, las celebridades recorrerán la alfombra roja, con transmisión en vivo por Telefe, mostrando sus looks y compartiendo saludos con la prensa y el público.

A las 21 horas dará inicio la entrega de galardones bajo la conducción de Santiago del Moro, quien asumirá por tercer año consecutivo el rol de anfitrión de la velada. Durante la ceremonia se premiarán distintos rubros, desde ficción y entretenimiento hasta conducción y programas especiales.

Los Premios Martín Fierro, entregados por APTRA desde 1959, se consolidan como uno de los reconocimientos más prestigiosos del espectáculo argentino, celebrando la creatividad y el talento en la televisión nacional.