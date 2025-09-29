Ya se palpitan los Premios Martín Fierro 2025: estos son los nominados
La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y comenzará a las 21 h. En esta nota, te contamos quiénes son los nominados de este año.
La 53° edición de los Premios Martín Fierro se celebrará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, reconociendo lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia es uno de los eventos más importantes del espectáculo nacional y reúne a figuras destacadas del medio.
Desde las 19 horas, las celebridades recorrerán la alfombra roja, con transmisión en vivo por Telefe, mostrando sus looks y compartiendo saludos con la prensa y el público.
A las 21 horas dará inicio la entrega de galardones bajo la conducción de Santiago del Moro, quien asumirá por tercer año consecutivo el rol de anfitrión de la velada. Durante la ceremonia se premiarán distintos rubros, desde ficción y entretenimiento hasta conducción y programas especiales.
Los Premios Martín Fierro, entregados por APTRA desde 1959, se consolidan como uno de los reconocimientos más prestigiosos del espectáculo argentino, celebrando la creatividad y el talento en la televisión nacional.
Estos son los nominados:
Ficción
Margarita – Telefe
Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
El Método – El Nueve
El Encargado – ElTrece
Reality
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Gran Hermano 2024 – Telefe
Cantando 2024 – América
Jurados
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – ElTrece
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
Labor en conducción femenina
Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
Pamela David – Desayuno americano – América
Mariana Fabbiani – DDM – América
Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
Juana Viale – Almorzando con Juana – ElTrece
Labor en conducción masculina
Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – ElTrece
Iván de Pineda – Escape perfecto / Iván de viaje – Telefe
Guido Kaczka – Los 8 escalones – ElTrece
Panelista
Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
Luis Bremer – A la tarde – América
Entretenimiento
Escape perfecto – Telefe
¡Ahora Caigo! – ElTrece
Los 8 escalones – ElTrece
Cronista / Movilero
Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Oliver Quiroz – A la tarde – América
Cecilia Insinga – Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – ElTrece
Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
Humorístico
Pares de comedia – NET
Bendita – El Nueve
Pasó en América – América
Noticiero Nocturno
Telefe Noticias – Telefe
Telenoche – ElTrece
América Noticias – América
Interés General
La Noche de Mirtha – ElTrece
Nara que ver – El Nueve
Susana Giménez – Telefe
Big Show
Bake Off Famosos – Telefe
La Noche Perfecta – ElTrece
Noche al Dente – América
Labor periodística femenina
Soledad Larghi – América Noticias – América
Carolina Amoroso – Telenoche – ElTrece
Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve
Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
Nelson Castro – Telenoche – ElTrece
Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Actor protagonista de ficción
Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – ElTrece
Gabriel Goity – El Encargado – ElTrece
Guillermo Francella – El Encargado – ElTrece
Actriz protagonista de ficción
Carla Peterson – Terapia alternativa – ElTrece
Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Isabel Macedo – Margarita – Telefe
Periodístico
A la tarde – América
GPS – América
LAM – América
Producción Integral
Telenueve Central – El Nueve
Bake Off Famosos – Telefe
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Revelación
Mora Bianchi – Margarita – Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Lola Abraldes – Margarita – Telefe
Actriz de reparto
Verónica Llinás – El fin del amor – ElTrece
Romina Gaetani – Buenos chicos – ElTrece
Julia Calvo – Margarita – Telefe
Actor de reparto
Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Cultural / educativo
Proyecto Tierras – Telefe
Argentina de Película – América
Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece
Viajes / turismo
Iván de viaje – Telefe
Resto del mundo – ElTrece
Tenés que ir – El Nueve
Programa de Servicio
ADN buena salud – Televisión Pública
BA Emergencias – El Nueve
Intelexis Mujer – NET
Director
Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece
Director de No Ficción
Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe
Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe