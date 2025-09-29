Presenta:

Premios Martín Fierro

Ya se palpitan los Premios Martín Fierro 2025: estos son los nominados

La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y comenzará a las 21 h. En esta nota, te contamos quiénes son los nominados de este año.

Los Premios Martín Fierro se realizarán este lunes 29 de septiembre.

Foto: Archivo MDZ

La 53° edición de los Premios Martín Fierro se celebrará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, reconociendo lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia es uno de los eventos más importantes del espectáculo nacional y reúne a figuras destacadas del medio.

Desde las 19 horas, las celebridades recorrerán la alfombra roja, con transmisión en vivo por Telefe, mostrando sus looks y compartiendo saludos con la prensa y el público.

Santiago del Moro ser&aacute;, nuevamente, el conductor de la gala.

Santiago del Moro será, nuevamente, el conductor de la gala.

A las 21 horas dará inicio la entrega de galardones bajo la conducción de Santiago del Moro, quien asumirá por tercer año consecutivo el rol de anfitrión de la velada. Durante la ceremonia se premiarán distintos rubros, desde ficción y entretenimiento hasta conducción y programas especiales.

Los Premios Martín Fierro, entregados por APTRA desde 1959, se consolidan como uno de los reconocimientos más prestigiosos del espectáculo argentino, celebrando la creatividad y el talento en la televisión nacional.

Estos son los nominados:

Ficción

  • Margarita – Telefe

  • Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • El Método – El Nueve

  • El Encargado – ElTrece

Reality

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Gran Hermano 2024 – Telefe

  • Cantando 2024 – América

Jurados

  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – ElTrece

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

Labor en conducción femenina

  • Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

  • Pamela David – Desayuno americano – América

  • Mariana Fabbiani – DDM – América

  • Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

  • Juana Viale – Almorzando con Juana – ElTrece

Labor en conducción masculina

  • Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

  • Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – ElTrece

  • Iván de Pineda – Escape perfecto / Iván de viaje – Telefe

  • Guido Kaczka – Los 8 escalones – ElTrece

Panelista

  • Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

  • David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

  • Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

  • Luis Bremer – A la tarde – América

Entretenimiento

  • Escape perfecto – Telefe

  • ¡Ahora Caigo! – ElTrece

  • Los 8 escalones – ElTrece

Cronista / Movilero

  • Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

  • Oliver Quiroz – A la tarde – América

  • Cecilia Insinga – Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – ElTrece

  • Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

Humorístico

  • Pares de comedia – NET

  • Bendita – El Nueve

  • Pasó en América – América

Noticiero Nocturno

  • Telefe Noticias – Telefe

  • Telenoche – ElTrece

  • América Noticias – América

Interés General

  • La Noche de Mirtha – ElTrece

  • Nara que ver – El Nueve

  • Susana Giménez – Telefe

Big Show

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • La Noche Perfecta – ElTrece

  • Noche al Dente – América

Labor periodística femenina

  • Soledad Larghi – América Noticias – América

  • Carolina Amoroso – Telenoche – ElTrece

  • Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve

  • Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

  • Nelson Castro – Telenoche – ElTrece

  • Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe

  • Comer para creer – América

  • Qué Mañana! – El Nueve

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! – ElTrece

  • Escape Perfecto – Telefe

  • Los 8 Escalones – ElTrece

Labor humorística

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública

  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – ElTrece

  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

  • Pasión de Sábado – América

  • Planeta 9 – El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – ElTrece

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

  • El Noticiero de la Gente – Telefe

Deportivo

  • Carburando – ElTrece

  • Conmebol Libertadores – Telefe

  • Copa América – Telefe

  • Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe

  • Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino – Mercado Libre – Agencia Gut

  • Historias argentinas – Renault – Agencia Publicis

  • Felicitá, Preferido – Molinos Río de la Plata – Agencia La América

  • Ver Netflix – Netflix – Agencia Isla

Actor protagonista de ficción

  • Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – ElTrece

  • Gabriel Goity – El Encargado – ElTrece

  • Guillermo Francella – El Encargado – ElTrece

Actriz protagonista de ficción

  • Carla Peterson – Terapia alternativa – ElTrece

  • Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Isabel Macedo – Margarita – Telefe

Periodístico

  • A la tarde – América

  • GPS – América

  • LAM – América

Producción Integral

  • Telenueve Central – El Nueve

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe

  • Comer para creer – América

  • Qué mañana! – El Nueve

Revelación

  • Mora Bianchi – Margarita – Telefe

  • Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

  • Lola Abraldes – Margarita – Telefe

Labor humorística

  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – ElTrece

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

  • Planeta 9 – El Nueve

  • Pasión de Sábado – América

Noticiero diurno

  • El Noticiero de la Gente – Telefe

  • Arriba Argentinos – ElTrece

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Deportivo

  • Carburando – ElTrece

  • Conmebol Libertadores – Telefe

  • Copa América – Telefe

  • Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe

  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

  • Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

Aviso publicitario

  • Felicitá, Preferido – Molinos Río de la Plata – Agencia La América

  • Contexto argentino – Mercado Libre – Agencia Gut

  • Historias argentinas – Renault – Agencia Publicis

  • Ver Netflix – Netflix – Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Verónica Llinás – El fin del amor – ElTrece

  • Romina Gaetani – Buenos chicos – ElTrece

  • Julia Calvo – Margarita – Telefe

Actor de reparto

  • Rafael Ferro – Margarita – Telefe

  • Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Cultural / educativo

  • Proyecto Tierras – Telefe

  • Argentina de Película – América

  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje – Telefe

  • Resto del mundo – ElTrece

  • Tenés que ir – El Nueve

Programa de Servicio

  • ADN buena salud – Televisión Pública

  • BA Emergencias – El Nueve

  • Intelexis Mujer – NET

Director

  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

  • Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece

Director de No Ficción

  • Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe

  • Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

  • Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

  • Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

