Presenta:

Mdz Show

|

Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio sorprendió al contar cómo nació su relación con Jorge Lanata: "Fue una conexión maravillosa"

La abogada participó el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand y recordó cómo comenzó su historia de amor con el periodista.

MDZ Show

Elba Marcovecchio recordó en la mesa de Mirtha Legrand cómo inició su historia de amor con Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio recordó en la mesa de Mirtha Legrand cómo inició su historia de amor con Jorge Lanata.

Foto: Instagram @elbitamarcovecchio

El pasado sábado 4 de octubre, Mirtha Legrand recibió en su programa a Elba Marcovecchio; Gabriel Oliveri; Graciela Ocaña; Gonzalo Aziz y Federico Bal. En un momento de la emisión, Marcovecchio reveló cómo inició su relación con Jorge Lanata.

La abogada recordó que se acercó al comunicador mientras trabajaba en un libro y expresó: "Yo digo 'Wow mi antítesis es un hombre maravilloso con una cabeza increíble y totalmente disruptiva que era Jorge'. Entonces dije: 'Yo lo quiero entrevistar'".

Te Podría Interesar

Elba Marcovecchio se refirió a la salud de Jorge Lanata Foto: Instagram @elbitamarcovecchio
El periodista y la abogada se casaron en 2022.

El periodista y la abogada se casaron en 2022.

"Y le mandé un mail muy cortito, le digo quién era y le digo si podía entrevistarlo para hablar de este libro, de esto que estaba escribiendo. Inmediatamente me dice 'sí, ya me acuerdo quién sos' y me cita a la casa, porque era época de pandemia", continuó la letrada.

Asimismo, cuando le consultaron si en ese momento tenía alguna intención con el comunicador, Marcovecchio dijo: "No, cero intención".

Esto fue lo que contó Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata

Elba Marcovecchio Recordó Cómo Inició El Romance Entre Ella Y Jorge Lanata

La abogada reconoció que "fue hermoso" el inicio de su romance y siguió con su relato: "En esa primera charla que tuvimos hablamos un poquito, y enseguida Jorge me dice 'Vení' que me corriera del escritorio... y me agarra la mano. Y entonces me pregunta '¿Vos estás de novia?' Me dice 'Rápido rápido'. Fue una conexión maravillosa, así me enamoré de él ahí nos enamoramos y fuimos un equipo", relató Elba Marcovecchio.

Archivado en

Notas Relacionadas