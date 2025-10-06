Elba Marcovecchio sorprendió al contar cómo nació su relación con Jorge Lanata: "Fue una conexión maravillosa"

La abogada participó el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand y recordó cómo comenzó su historia de amor con el periodista.

El pasado sábado 4 de octubre, Mirtha Legrand recibió en su programa a Elba Marcovecchio; Gabriel Oliveri; Graciela Ocaña; Gonzalo Aziz y Federico Bal. En un momento de la emisión, Marcovecchio reveló cómo inició su relación con Jorge Lanata.

La abogada recordó que se acercó al comunicador mientras trabajaba en un libro y expresó: "Yo digo 'Wow mi antítesis es un hombre maravilloso con una cabeza increíble y totalmente disruptiva que era Jorge'. Entonces dije: 'Yo lo quiero entrevistar'".

El periodista y la abogada se casaron en 2022.

"Y le mandé un mail muy cortito, le digo quién era y le digo si podía entrevistarlo para hablar de este libro, de esto que estaba escribiendo. Inmediatamente me dice 'sí, ya me acuerdo quién sos' y me cita a la casa, porque era época de pandemia", continuó la letrada.

Asimismo, cuando le consultaron si en ese momento tenía alguna intención con el comunicador, Marcovecchio dijo: "No, cero intención".