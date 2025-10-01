El gesto inesperado y polémico de Elba Marcovecchio con las hijas de Jorge Lanata, tras el emotivo homenaje al periodista

Luego de que en los Premios Martín Fierro se recordara al periodista, la abogada sorprendió con una inesperada actitud hacia Lola y Bárbara.

Este lunes 29 de septiembre, se realizó la 53º edición de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Este año, en la premiación, recordaron a Jorge Lanata con un emotivo video que recordó su trayectoria. Cabe destacar que Elba Marcovecchio y Lola y Bárbara Lanata, se encontraban presentes en dicho evento.

Tanto Marcovecchio como las hijas de Lanata se mostraron visiblemente emocionadas durante el homenaje al comunicador.

Este fue el homenaje que le hicieron a Jorge Lanata en los Premios Martín Fierro Homenaje A Jorge Lanata

Sin embargo, tras el homenaje, no se produjeron intercambios entre la abogada y las hijas de Lanata. Lo que sorprendió a muchos fue la acción que la letrada tomó luego de la ceremonia.

Según reveló Fernanda Iglesias en su cuenta de Instagram, Elba envió a Lola y Bárbara la declaratoria de herederos del periodista, acompañando el gesto con un comentario cargado de ironía: "Ayer lloraba".