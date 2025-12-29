Así espera Maxi López la llegada de su hijo con Daniela Christiansson: la foto que confirma que está por nacer
El exfutbolista y la modelo sueca ultiman los detalles para la llegada de Lando, su segundo hijo. Con una sola imagen, mostraron cómo transitan los días finales de gestación.
La espera ha entrado en su etapa definitiva. Instalados nuevamente en su residencia en Suiza, y tras un emotivo reencuentro familiar, Maxi López y Daniela Christiansson compartieron con sus seguidores la intimidad de los últimos chequeos médicos antes del nacimiento de Lando.
A través de sus redes sociales, el empresario y exfutbolista publicó una postal que resume el clima que vive la pareja: ansiedad, felicidad y un estricto seguimiento clínico para asegurar que todo esté en orden en el cumplimiento del noveno mes de embarazo.
Una posible última postal ante del nacimiento
La imagen, capturada por López en una clínica europea, muestra a la modelo recostada en una camilla, con el abdomen descubierto y conectado a los monitores fetales de rutina. A pesar del entorno aséptico, rodeada de guantes, cables y gel médico, y del frío exterior que marcaba -2°C, Daniela regaló una sonrisa que denotaba cansancio a la cámara.
Vestida con un suéter fucsia y pantalón negro, Christiansson se mostró tranquila durante el monitoreo. Maxi acompañó la foto con un mensaje breve pero contundente: “9 meses”, junto a emojis de corazón, marcando el hito final de esta gestación. Por su parte, ella reposteó la imagen agregando: “Día de controles #9meses”.
Las dificultades de la recta final
Aunque la sonrisa de la modelo transmite calma, los días previos al parto no han sido sencillos a nivel físico. Recientemente, Daniela confesó a sus seguidores que atraviesa esta última etapa con algunas complicaciones corporales propias del peso y el avance del embarazo.
“Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, había revelado días atrás junto a un emoji de embarazada, exponiendo la realidad detrás de la "dulce espera". Sin embargo, su actitud se mantiene positiva, enfocada en la inminente llegada del nuevo integrante.