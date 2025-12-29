Tras los rumores de infidelidad, Wanda Nara compartió un video subido de tono de Martín Migueles: "Bultovich"

La rubia hace oídos sordos a lo que ocurre con su actual pareja. En su lugar, la empresaria compartió un video explícito donde expone la intimidad del hombre. ¿Guiño para Mauro Icardi?

No hay paz para Wanda Nara: por un lado, la sombra de la corrupción financiera que vincula a su novio, Martín Migueles, con el detenido Elías Piccirillo; por el otro, la filtración de mensajes donde el empresario le pedía "por favor" un café a su ex, Claudia Ciardone. Ante este panorama, cualquier mortal optaría por el perfil bajo, pero Wanda decidió "fingir demencia" y atacar con contenido de alto voltaje.

Desde las exclusivas playas de Uruguay, la conductora de MasterChef Celebrity intentó mostrar un domingo de sol y relax junto a sus hijos y su pareja. Sin embargo, el video que subió a sus historias de Instagram cruzó una frontera que muchos consideraron "imperdonable". En un paneo que parecía casual mientras grababa a sus niños, la cámara se detuvo, con una precisión que pocos creen accidental, en la zona genital de Migueles, quien vestía un short de baño muy ajustado.

"Bultovich paradus" Embed - Tras los rumores de infidelidad: el video subido de tono de Wanda Nara con Martín Migueles que desató polémica El detalle no pasó desapercibido para el ojo clínico de las redes sociales, que rápidamente convirtieron el video en tendencia por los motivos equivocados. Las críticas llovieron de inmediato, calificando a la empresaria de "ordinaria" y de querer "presumir" a su pareja de una forma totalmente fuera de lugar, especialmente considerando que sus hijos menores estaban presentes en la escena.

Uno de los más duros fue el periodista Gustavo Méndez, quien no ocultó su indignación al ver el contenido. “Un límite Wanda, solo uno”, escribió en sus redes, acompañando el descargo con emojis de berenjena y un hombre tapándose la cara en señal de vergüenza ajena. Méndez, que ya viene siguiendo de cerca los pasos en falso de la mediática, fue el portavoz de un sentimiento generalizado: la sensación de que Wanda está dispuesta a todo para desviar la atención de sus problemas legales.

Pero, los comentarios no quedaron ahí. Pepe Ochoa utilizó el humor para la ocasión y escribió en redes "Bultovich paradus", mientras que diversos faranduleros se expresaron: "Que ordinaria la señora Wanda Nara queriendo presumir el pen* de su novio".