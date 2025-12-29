¡Escándalo! Otra famosa expuso a Martín Migueles, la pareja de Wanda Nara, en televisión: "Me invitó a..."

Cuando Yanina Latorre revelaba que Migueles le escribió a Claudia Ciardone, una celebridad interrumpió el programa y lo mandó al frente.

Un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo y volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena, aunque esta vez sin estar presente. En Sálvese Quien Pueda, se revelaron detalles comprometedores sobre el comportamiento de Martín Migueles, quien actualmente es señalado como la pareja de la empresaria.

La conductora fue quien expuso la situación al aire al contar que el empresario habría retomado el contacto con una expareja conocida del medio. "Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales para tomar un café a una exnovia, que es una famosa, en retirada", lanzó la conductora, mientras analizaba la actitud del novio de la modelo.

wanda nara martin migueles (1) Tras separarse de L-Gante, la empresaria le dio una nueva oportunidad al amor. Sin embargo, la sorpresa llegó segundos después cuando Ximena Capristo interrumpió el relato con una revelación inesperada: "Pero a mí Migueles me invitó a tomar un café también". La frase generó un inmediato revuelo en el estudio y dejó a todos mirando a la panelista, que amplió su versión ante la incredulidad general.

Latorre fue directa y no dudó en preguntar: "¿Wanda sabe?". La panelista aclaró que no tuvo contacto con la mediática y explicó el contexto en el que ocurrió el episodio: "No, yo no la vi a Wanda. Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola".

Ximena Capristo.jpg Ximena Capristo reveló que Migueles también le escribió. Según detalló, el encuentro se dio hace pocas semanas y el intercambio fue breve, aunque incómodo. "Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?", precisó antes de relatar el diálogo. "Yo llego y me dice: 'Hola, ¿qué haces?'. Y se presenta: '¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos', me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá", contó Capristo.