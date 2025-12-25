"No lo puedo creer": la jugada sucia de Wanda Nara que generó revuelo en el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas
En Intrusos, revelaron la polémica estrategia de la conductora de MasterChef Celebrity al momento de entregar a sus hijas al futbolista.
La llegada de Mauro Icardi al país no pasó inadvertida y volvió a encender la tensión con Wanda Nara. El futbolista del Galatasaray viajó a Buenos Aires con la intención de reencontrarse con sus hijas, pero una demora aérea alteró el cronograma previsto y terminó generando una situación inesperada que volvió a poner a la expareja en el centro de la escena.
Mientras el delantero resolvía su arribo, Nara ya tenía definido su día. La conductora debía presentarse en los estudios para cumplir con la grabación de MasterChef, un compromiso laboral que no estaba dispuesta a postergar. Por ese motivo, optó por no estar presente en el Chateau Libertador al momento del encuentro entre Icardi y las nenas, aunque dejó organizada la logística para que todo se realizara sin inconvenientes.
La tarea quedó en manos de Martín Migueles, hombre de extrema confianza de Wanda y figura clave en este nuevo capítulo del conflicto. Según se contó al aire en Intrusos, el gesto no pasó desapercibido y despertó fuertes opiniones en el panel.
Este miércoles, Karina Iavícoli explicó en el ciclo de América que "quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles". La revelación generó impacto inmediato. "Se lo hizo a propósito Wanda. Tremendo", lanzó Paula Varela; mientras Karina deslizó que Icardi y Migueles "tendrán que haberse saludado en algún momento".
Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre Wanda Nara y Mauro Icardi
La polémica no tardó en escalar. "Yo no lo puedo creer", expresó indignada Marcela Tauro. "Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo 'no me gusta'", reveló Adrián Pallares.
El análisis siguió subiendo de tono cuando Paula Varela remarcó: "Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá que justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…". A lo que Tauro sumó una reflexión más amplia sobre el entorno familiar: "A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a este".
Para cerrar, desde Infama dejaron una advertencia que resonó fuerte. "Hoy con todas las cosas que leemos en todos lados que pasan, hay que fijarse a quién metés en tu casa", le aconsejaron a Wanda Nara, luego de una jugada que muchos calificaron como tan calculada como polémica frente a Mauro Icardi.