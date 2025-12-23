Tras la decisión judicial con Mauro Icardi, Telefe le habría hecho una fuerte advertencia a Wanda Nara: "Le dijeron 'mamita...'"

Luego de que se conociera el fallo judicial por las fiestas, Karina Iavícoli reveló lo que desde el canal de las tres pelotas le habrían dicho a la conductora.

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en la previa de las fiestas. En las últimas horas, la Justicia definió cómo será la organización familiar para Navidad y Año Nuevo, una resolución que generó fuerte impacto en la conductora.

Según se resolvió, el futbolista será quien pase Nochebuena y Navidad junto a sus hijas, mientras que la empresaria compartirá con ellas la llegada del 2026. El fallo tuvo en cuenta los compromisos profesionales del delantero del Galatasaray, quien deberá regresar a Turquía para sumarse a la concentración previa al partido del 3 de enero.

mauro icardi (1) El juez Adrián Hagopián definió que Mauro Icardi pase la Navidad con sus hijas. La noticia no habría sido bien recibida por Wanda, que se encontraba grabando cuando tomó conocimiento de la decisión judicial. La situación fue tan delicada que la producción del programa debió intervenir para acompañarla emocionalmente.

En A la Tarde, Luis Bremer contó: "Suspensión, productores conteniéndola porque pasadas las 14 horas se enteró de que el juez Hagopian le 'quitó' a las hijas para Nochebuena y Navidad y se las dio al padre. Recién ella podrá pasar fin de año, pero tiene los días muy jugados por las grabaciones. Ella pensaba pasar 24 y 25".

Wanda Nara (1) Karina Iavícoli reveló que Telefe le hizo una advertencia a la conductora. Instagram/ @wanda_nara. En la misma línea, se conoció que la empresaria ya tenía planes cerrados para las fiestas, lo que profundizó su malestar ante el cambio inesperado. En El Diario de Mariana, Guido Záffora explicó: "Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas, porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles. Tenía todo armado, por eso esta información cambia todos los planes y se entiende el enojo".