La Justicia ya decidió: con quién pasarán la navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

La resolución de un magistrado determinó el destino de las menores para las próximas festividades, en medio de un contexto de fuertes tensiones legales.

La planificación de las celebraciones de fin de año dio un giro inesperado para una de las familias más mediáticas del país. Aunque inicialmente se barajaba un esquema de fechas acordado entre las partes, los compromisos deportivos de Mauro Icardi y las recientes determinaciones legales alteraron el panorama. Finalmente, la Justicia intervino para dictaminar el lugar de encuentro entre el deportista y sus hijas, marcando un precedente en la disputa que mantiene con Wanda Nara.

La noticia trascendió a través de fuentes vinculadas al ámbito judicial, quienes confirmaron que el magistrado a cargo ya emitió su veredicto. Según detalló este jueves Paula Varela en Intrusos (América Tv), la resolución favorece el encuentro familiar en territorio nacional durante el primer tramo de las fiestas. Al respecto, la periodista compartió la confirmación de la defensa legal: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.

La decisión judicial sobre las fiestas de Mauro Icardi y sus hijas Mauro Icardi y Wanda Nara: el revés judicial que cambia los planes de las pequeñas para el cierre del año Mauro Icardi y Wanda Nara: el revés judicial que cambia los planes de las pequeñas para el cierre del año. Video: Intrusos (América TV) A pesar de este avance, el arribo del jugador al país no estuvo exento de incertidumbre debido a los reclamos económicos previos. Wanda Nara había expresado públicamente su malestar, señalando incumplimientos severos en las obligaciones básicas del progenitor. La tensión escaló cuando se hicieron públicos los reclamos por la falta de cobertura en servicios de salud privada y la escolaridad de las menores, lo que generó dudas sobre la situación registral del futbolista.

wanda-nara-con-look-sporty-y-abrigo-de-piel-foto-instagramwandanara-QKYOJ7CCLRGDRCA2UKAW4QI7OY Wanda Nara perdió la batalla ante la Justicia ya que su exmarido logró que le concedan pasar la Navidad con sus hijas. Sin embargo, las gestiones de último momento parecen haber allanado el camino para una estadía sin sobresaltos legales. Investigaciones recientes confirmaron que el deportista ya no forma parte de los registros oficiales que restringen el movimiento de quienes mantienen deudas por manutención. Esta regularización administrativa sugiere una cancelación total de los montos adeudados, condición indispensable para garantizar su libre circulación por los puestos fronterizos argentinos.