¿No cierran las cuentas? El fallido posteo de Wanda Nara que confirma su engaño a L-Gante

Wanda Nara celebró medio año de amor con Martín Migueles, pero los usuarios recordaron un detalle que la hundió por completo.

Wanda Nara no deja de sorprender con sus postesoy, en esta ocasión, cerró el 2025 fiel a su esencia: generando un revuelo monumental en las redes sociales. Lo que debía ser un romántico posteo navideño para celebrar su presente amoroso con Martín Migueles, terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza matemático.

El error de Wanda Nara que le puede costar un amor En una historia de Instagram desde la playa, la empresaria escribió "Felices 6 meses", desatando una investigación digital que dejó al descubierto una superposición de fechas que no pasó inadvertida.

ig-wanda-nara-y-martin-migueles-6-meses La foto en la playa con la que Wanda Nara celebró sus seis meses de relación con Martín Migueles. @wanda_nara El archivo del mundo 2.0 es implacable y esta vez la víctima fue la propia Nara. Una usuaria de X, @AgosCanillo, encendió la mecha al contrastar la declaración de Wanda con la realidad: “¿Cómo que Wanda cumple 6 meses con su novio? Si hace exactamente 5 meses estaba en Mallorca con Keloque?”.

Si la relación con Migueles lleva un semestre, el blanqueo oficial confirmaría que el vínculo nació mientras la conductora todavía se mostraba apasionada con el cantante de General Rodríguez.

tw-fechas-wanda-nara-l-gante-y-martin-migueles El posteo de la usuaria @AgosCanillo que desató la controversia viral por la cronología del romance. @wanda_nara La reacción de los internautas fue una mezcla de ironía y asombro ante la agilidad de la conductora de Masterchef para renovar su corazón. Entre los comentarios más picantes, se destacaron frases como "Es que ella vive en tiempo Nodal" o "Con este también hará 'amor verdadero remix 3.0' como a su tiempo lo hizo con L-Gante". Otros, más ácidos, recordaron las promesas materiales de la empresaria: "Debe estar planificando la boda... A L-Gante le ofreció una Ferrari para que se case con ella".