L-Gante y una misteriosa compañía en la piscina: ¿respuesta directa al romance de Wanda Nara?

Mientras la mediática disfruta de un lujoso verano en las costas uruguayas, el referente de la cumbia 420 sorprendió a sus seguidores con una imagen muy llamativa.

Wanda Nara y L-Gante viven un nuevo capítulo de publicaciones cruzadas que no han pasado desapercibidas para los internautas. En un juego de espejos que parece no tener fin, los movimientos en redes sociales de los protagonistas sugieren una sintonía de "respuestas" en sus publicaciones. Mientras el verano sube la temperatura, los gestos virtuales se convierten en la moneda de cambio para marcar territorio sentimental tras los últimos distanciamientos públicos.

El presente sentimental de Wanda Nara y Martín Migueles 720 (19) Wanda Nara y su nuevo novio. Foto: Instagram @wanda_nara El escenario del este uruguayo se convirtió en el refugio perfecto para el amor. La empresaria decidió recibir las festividades en su exclusiva residencia de José Ignacio, mostrándose muy cercana a su actual pareja en un entorno de absoluto relax. A diferencia de otros tiempos, la dinámica de exposición cambió: en esta oportunidad, fue el propio joven quien tomó la iniciativa de subir el contenido a sus historias de Instagram, retratando un apasionado momento acuático bajo el sol esteño.

Casi en simultáneo, la reacción desde Buenos Aires no se hizo esperar, generando un efecto inmediato. L-Gante, el referente del RKT utilizó el jardín de su propiedad para mostrarse en una situación similar, refrescándose en el agua junto a una mujer cuya identidad aún genera interrogantes. Sin declaraciones oficiales de por medio, la fotografía junto a la piscina bastó para que las plataformas digitales estallaran en teorías sobre un posible nuevo romance de temporada o una estrategia de comunicación.

La llamativa reacción de L-Gante en redes sociales 720 (20) L-Gante compartió una foto junto a una enigmática compañera. Foto: Instagram @lgantekeloke A pesar de que el músico ha intentado despegarse del radar de la conductora, la coincidencia temporal de los posteos reavivó los rumores de una competencia silenciosa. Mientras Wanda se enfoca en su descanso en Uruguay sin la compañía de sus hijas menores, el cantante optó por el silencio y la elocuencia visual. Las redes sociales no tardaron en trazar paralelismos entre ambos escenarios, analizando cada detalle de la imagen donde se lo ve disfrutando de una bebida con su acompañante.