L-Gante sorprendió al tomar una fuerte decisión respecto a su vida espiritual y un video causó conmoción

Elián Valenzuela, o L-Gante como todos lo conocen, ha vuelto a sacudir la agenda pública, pero esta vez lejos de las estridencias, las polémicas mediáticas o los lanzamientos musicales. Un video inédito , que recorrió las plataformas digitales en cuestión de minutos, reveló una faceta del músico que pocos vieron venir.

Y es que el referente decidió volcarse a la fe cristiana , una decisión que a muchos sorprendió. En las imágenes se lo observa en un momento de profunda concentración, con los ojos cerrados y tomado de la mano con otra persona en medio de una escena de oración cargada de respeto.

El encargado de difundir esta transformación fue Enzo Gutiérrez , un usuario de Instagram que compartió la intimidad de este encuentro espiritual que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Sin dejar lugar a especulaciones, Gutiérrez acompañó el clip con un mensaje que terminó de confirmar el trasfondo de la escena: “Hoy con mi compañero Isa predicando la palabra de Dios. L-Gante aceptó a Cristo en su vida como Señor y Salvador” , escribió el joven. La postal, que muestra a un Elián entregado y sumergido en un clima de paz, generó una ola de comentarios inmediatos.

Este acercamiento a la religión no parece ser un arrebato pasajero en la vida del artista de General Rodríguez. El entorno del cantante sugiere que, tras haber atravesado meses de extrema tensión por sus causas judiciales y la exposición mediática constante, Valenzuela comenzó a buscar un refugio genuino en la espiritualidad y en un círculo más íntimo de contención.

Recientemente, el músico había sorprendido al confesar que busca un nuevo rumbo laboral y personal, alejándose momentáneamente del ruido de la industria para reordenar sus prioridades tras asegurar, en reiteradas ocasiones, que es inocente de los cargos que se le imputan.

lgante.jpg L-Gante muestra un presente donde la paz es innegociable. Créditos: Archivo MDZ

Como era de esperarse, el debate en las redes sociales se encendió entre quienes celebran su decisión y quienes se muestran incrédulos ante el cambio. “Todos merecen una oportunidad de cambiar” y “Qué bueno que busque la paz”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que más resonaron en su perfil.

El contraste entre la estética rebelde que lo llevó a la fama y este momento de misticismo ha generado un fuerte impacto. Por ahora, L-Gante ha optado por no brindar declaraciones extensas, dejando que las imágenes de su bautismo de fe hablen por sí solas mientras sus fans se preguntan si este nuevo camino influirá en su futura carrera musical.