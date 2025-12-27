Wanda Nara anticipó un nuevo participante de Masterchef Celebrity al compartir una foto por error
En plena etapa de repechaje, la incorporación del artista santiagueño suma un nuevo round mediático al histórico enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez.
En un descuido que ya es tendencia absoluta, Wanda Nara volvió a ser víctima de su propia ansiedad digital y le regaló a sus seguidores el spoiler más explosivo de la temporada. A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió una postal grupal que pretendía ser un simple homenaje a sus compañeros de trabajo, pero terminó confirmando la llegada de una figura que promete prender fuego el rating de MasterChef Celebrity.
El inesperado refuerzo que Wanda Nara sacó a la luz antes de tiempo
La imagen, que llevaba el epígrafe “My team”, mostraba a la empresaria rodeada de productores y figuras del ciclo de cocina más famoso del país. Sin embargo, el detalle que nadie pasó por alto fue la presencia de Rusherking, sentado en el piso y listo para enfrentarse a las hornallas.
El rapero, conocido también por su pasado sentimental con la China Suárez, se incorporaría al reality de Telefe para cubrir las vacantes de aquellos famosos que se bajaron de la semana de revancha, dándole un aire renovado a la competencia.
A pesar de que la conductora borró la publicación a los pocos minutos al notar el error, el ojo crítico de las redes sociales fue más rápido. Cuentas especializadas en seguir el rastro de la farándula, como el Instagram En lo picante, lograron capturar la evidencia antes de que desapareciera del mundo virtual.
Según trascendió, la producción de Masterchef Celebrity buscó figuras de peso para suplir a los eliminados que rechazaron regresar a las cocinas, y el nombre de Rusherking calza justo para atraer al público joven del streaming. El cantante tendrá ahora el desafío de demostrar su mano para la gastronomía bajo la atenta mirada del jurado más exigente de la televisión argentina, en un ambiente donde cada gesto será analizado con lupa.