La conductora de Telefe lanzó un duro dardo contra su exmarido y se volvió viral.

Wanda Nara y Maxi López son sin lugar a dudas los principales protagonistas que tiene esta nueva edición de MasterChef Celebrity. La expareja tiene divertidos momentos en el reality culinario y en la reciente emisión un comentario de la empresaria se volvió viral.

Todo ocurrió cuando Sofía Gonet llegó hasta el jurado para presentarle su plato y allí bromeó con Wanda sobre la búsqueda de "un novio con plata". Fue esta actitud la que despertó la creatividad de la conductora de Telefe y le lanzó un letal dardo a Maxi López, que se encontraba en su estación de cocina.

Tras la positiva devolución de Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betilar, Wanda bromeó con La Reini en ir a pasar las fiestas en su casa y pagarle con un "canje". En ese momento, la participante le expresó que aceptaba por "un par de menciones, un chongo con guita y una cartera de las suyas".

El picante comentario de Wanda Nara en MasterChef Celebrity El irónico comentario de Wanda Nara que incomodó a Maxi López en MasterChef Celebrity Lejos de terminar allí, Gonet le comentó a Nara que le consultó a Maxi López si tenía un amigo "con plata" para presentarle y Wanda aprovechó para realizar un comentario irónico y recordar también la relación con Mauro Icardi.