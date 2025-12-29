La conductora de Telefe tuvo un gesto que se viralizó en cuestión de minutos y tiene como personaje principal a la pareja del momento.

El escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi sin lugar a dudas fue y sigue siendo tema principal en los programas. A esto se le sumó el condimento de que el futbolista anunció su relación amorosa con la China Suárez, con quien mantuvo un encuentro secreto en París años antes.

Se sabe que a la conductora de Telefe no le agrada para nada que la actriz mantenga relación con sus hijas por todo lo que pasó anteriormente. En las últimas horas, el Wandagate se volvió a encender luego de unas fuertes publicaciones que compartió en Instagram la empresaria.

Se trata de los famosos "repost" que se pueden realizar en la mencionada aplicación. Sin embargo, no son videos normales, ya que se burlan de Mauro Icardi y de Eugenia China Suárez; esto se viralizó rápidamente en todas las redes.

El polémico video que compartió Wanda Nara ¡Sin filtro! Wanda Nara compartió un video donde se burlan de la China Suárez y de Mauro Icardi El clip es una historia animada donde se ve a una pareja y expresan frases verdaderamente picantes: "Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos", dice el personaje de quien a todos tratan como la China.