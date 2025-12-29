Martín Migueles, complicado: el novio de Wanda Nara fue vinculado a un allanamiento y esta es la causa que se investiga

La paz de José Ignacio se terminó para Wanda Nara . Mientras la conductora disfrutaba de sus vacaciones costeñas, un frente mucho más escandaloso se abría en Buenos Aires: la Justicia Federal . Por orden directa de la jueza María Servini , se desplegaron múltiples operativos, incluyendo uno en el Banco de Valores S.A. en la calle Sarmiento, con un objetivo claro: encontrar documentación que comprometa a Martín Migueles .

La caída de Elías Piccirillo (exesposo de Jesica Cirio) no fue el final, sino el inicio de una red que hoy alcanza a Migueles . Según revelaron en DDM (América TV), el vínculo entre ambos no era meramente social. Actualmente, Migueles reside en una propiedad que le prestó Piccirillo y la justicia sospecha que, más allá de ser amigos, mantuvieron y mantienen vínculos comerciales estrechos.

Pese a que Migueles le juró a Wanda "no tener nada que ver", la División de Lavado de Activos de la Policía Federal ya tiene su nombre en la lista de personas sospechosas a investigar.

Para entender por qué la jueza Servini busca a Migueles , hay que desglosar la ingeniería financiera que se investiga. La causa apunta a un millonario esquema de fraude con el acceso a divisas durante la gestión de gobierno anterior.

Según en palabras del periodista Martín Candalaft, las empresas vinculadas a los sospechosos solicitaban dólares al Banco Central a valor oficial (aprox. $270 en aquel entonces) bajo la excusa de importar productos, pero esos dólares nunca se usaban para la importación.

El dinero se volcaba al mercado paralelo o casas de cambio, vendiéndose a valor Blue (casi el doble de su precio original), generando una diferencia sideral de forma ilegal.

Wanda Nara, entre el operativo y el llanto

El presente de la mediática es una montaña rusa. Según el panelista Guido Záffora, la pareja atraviesa una crisis profunda. Mientras Migueles intenta limpiar su imagen en Uruguay, Wanda se encontraría devastada.

A la angustia por los allanamientos y la vinculación de su novio con una causa de lavado de activos, se suma una supuesta traición sentimental con Claudia Ciardone. Por ahora, Migueles sigue bajo la lupa de la jueza Servini, quien ha pedido expresamente recolectar toda la información y documentación que lo relacione con los movimientos de Piccirillo.