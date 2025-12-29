Claudia Ciardone expuso a Martín Migueles y reveló toda la verdad: "Me insistió para..."
La artista dialogó con Sabrina Rojas en América y sorprendió a todos con sus declaraciones.
Martín Migueles se encuentra en estos momentos en el foco del escándalo luego de que salieron a la luz los chats con la artista Claudia Ciardone. Fue Yanina Latorre quien expuso toda la verdad en Sálvese Quien Pueda y ahora la modelo contó toda la verdad.
Claudia dialogó con Sabrina Rojas en el programa de América y decidió exponer al novio de Wanda Nara: "El contacto fue a través de una persona en común. Fue un mensaje de disculpas por cómo se había comportado anteriormente conmigo y le tomé las disculpas".
Respecto al mensaje que recibió por parte de Martín Migueles, ella subrayó que "me pareció extraño, pero en ese momento me pareció correcto, fue una disculpa y nada más". Esto no fue todo, ya que luego reveló el fuerte mensaje que le envió.
Claudia Ciardone expuso a Martín Migueles
"Fue en los primeros días de diciembre, me mandó mensajes y me llamó también. En el primer llamado me insistió para verme; obviamente que no era para tomar un café y le dije que yo estaba en pareja y que estaba bien", contó Claudia sobre el polémico contacto.
Al rechazarle esta invitación, Martín Migueles no se rindió y reveló que la volvió a contactar por mensaje de texto: "Me mandó mensajes y me mandó la dirección". En ese instante, Sabrina Rojas contó que el novio de Wanda tiene miedo de que ese material salga a la luz.