Christian Petersen continúa internado: qué dice el último parte médico luego de su traslado a Buenos Aires

Luego de la preocupación inicial y el operativo de traslado sanitario que trajo a Christian Petersen desde el sur del país a la Ciudad de Buenos Aires , el Hospital Alemán emitió este lunes 29 de diciembre una nueva actualización oficial sobre su estado de salud.

El comunicado trae tranquilidad respecto a la situación inmediata del cocinero, confirmando que la evolución es favorable dentro del cuadro complejo que motivó su internación.

El informe, firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución, ratifica que Petersen permanece internado en el área de cuidados intensivos cardiológicos.

Lo más relevante del documento es la confirmación de su estatus clínico actual: "El paciente C.P continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable".

Este término médico implica que, tras los días críticos vividos en la Patagonia, sus funciones vitales circulatorias y cardíacas se encuentran equilibradas y bajo control, sin signos de descompensación inmediata.

image Parte médico oficial. Créditos: Instagram

Próximos pasos a seguir

Si bien la estabilidad es una buena noticia, el equipo médico mantiene la cautela necesaria ante un cuadro que requirió un traslado de urgencia. Según detalla el parte difundido, el foco ahora está puesto en el diagnóstico profundo y el monitoreo. Se ha establecido una ventana de 48 horas para realizar una batería de exámenes que permitan evaluar con precisión el estado general de salud del chef.

Los médicos aclararon que estos procedimientos responden a los "protocolos habituales de atención" para casos de esta naturaleza, buscando asegurar una recuperación sólida.

Un cerco de privacidad

Sofía Zelaschi y Christian Petersen Sofía Zelaschi y Christian Petersen. Créditos: Instagram

A diferencia de los primeros momentos donde la información fluía con mayor rapidez, el Hospital Alemán ha dejado en claro que, de aquí en adelante, la prioridad será el resguardo de la intimidad de Petersen y su círculo íntimo.

La institución enfatizó que "se preservará en todo momento el secreto médico", indicando que no se brindarán detalles minuciosos sobre la evolución diaria ni precisiones técnicas adicionales a la prensa, salvo los comunicados estrictamente necesarios.

Esta decisión busca brindar tranquilidad a la familia, que ha acompañado a Christian en lo que definieron como una Navidad difícil, permitiendo que el chef se concentre exclusivamente en su recuperación lejos del foco mediático.