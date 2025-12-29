El emotivo comunicado de David Kavlin luego de estar al borde de la muerte: "El amor sostuvo al cuerpo"

El periodista se expresó en sus redes sociales con un emocionante escrito tras la difícil situación que afrontó.

David Kavlin pasó horas críticas luego de los infartos que sufrió mientras se encontraba realizando actividad física en un club deportivo. Rápidamente activaron el protocolo y los servicios de emergencias se acercaron al lugar donde lo atendieron.

Mediante un audio, el comunicador contó que "en la ambulancia hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto". Luego del susto, David decidió realizar un comunicado en sus redes sociales y agradecer a todos por el apoyo.

"Gracias, de verdad, por cada mensaje, cada palabra, cada gesto de amor y de preocupación Son muchísimos y todavía no puedo responder a todos, pero voy a hacerlo de a poco, uno por uno", comenzó diciendo.

El comunicado de David Kavlin tras el problema de salud Captura de pantalla 2025-12-29 221156 Emotivo escrito de David Kavlin. Foto: Instagram / @davidkavlin. Luego, agregó: "Gracias infinitas a mi familia, a mis amigos que fueron el sostén, fuerza y entrega en cada minuto. Gracias eternas a Club Náutico Hacoaj por ser y estar y a los profesionales del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro que me salvaron la vida y hoy me están cuidando con una pasión y humanidad enormes".