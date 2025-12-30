David Kavlin tendrá que ser nuevamente operado tras los infartos que sufrió: los detalles

El periodista se encuentra pasando un momento muy complicado de salud y volverá a ingresar al quirófano.

David Kavlin fue internado de urgencia luego de sufrir dos infartos mientras se encontraba realizando una actividad deportiva en un club de Buenos Aires. El comunicador fue llevado al Sanatorio Trinidad de San Isidro, donde pudieron reanimarlo y fue operado.

"Ayer en el club terminé de jugar al pádel, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal, me dolía mucho el pecho, la espalda y la verdad que, desde mi hijo hasta toda la gente del club Hacoaj, actuaron rápido y vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la Trinidad de San Isidro a tiempo", expresó en comunicación con Infama (América TV).

Además, dejó en claro que "Llegué muerto, llegué sin signos vitales. Me reanimaron mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica". Lo cierto es que por el momento no recibirá el alta, ya que será sometido a una segunda intervención.

Los detalles de la salud de David Kavlin Captura de pantalla 2025-12-29 181427 David Kavlin será nuevamente operado. Foto: captura de video / América TV. "Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien. Los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó. Estoy en recuperación", contó respecto a los pasos a seguir en medio del enorme susto.