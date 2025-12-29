El contundente comunicado del club donde David Kavlin sufrió un infarto: "¡Ojo!"

El periodista se encontraba jugando al paddel cuando sufrió el problema de salud y desde la institución realizaron una publicación.

David Kavlin pasó por el peor momento de su vida mientras se encontraba desarrollando una actividad deportiva en un conocido club de Buenos Aires. El comunicador comenzó a sentirse mal, le dio un infarto y en la ambulancia sufrió un paro cardíaco donde los médicos actuaron rápido para reanimarlo.

En Infama compartieron un audio que el periodista les envió y fue contundente: "En la ambulancia hice un paro cardíaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto". Kavlin fue sometido rápidamente a una cirugía donde le colocaron un stent.

En las últimas horas, el club Hacoaj expresó: "¡Ojo! Hoy en Hacoaj, en una cancha de pádel y con 34°C, un socio se descompensó gravemente. Por suerte lo pudieron asistir a tiempo. Lo comparto para tomar conciencia: con estas temperaturas, el cuerpo pasa factura rápido".

El comunicado del club donde se infartó Davie Kavlin Captura de pantalla 2025-12-29 080445 Las recomendaciones del club tras lo ocurrido con David Kavlin. Foto: Instagram / @hacoajtenis Posteriormente a esto, realizaron diferentes recomendaciones, entre las que se encontraban la hidratación, la posibilidad de bajar la intensidad y hacer descansos. Además, hicieron énfasis en que si "sienten diferentes mareos, dolor de cabeza, náuseas, palpitación, presión/dolor en el pecho, falta de aire rara, calambres, confusión. ¡Paren!".