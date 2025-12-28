Una de las caras más visibles de las noticias relata cómo cruzó el umbral de la muerte y regresó para contarlo. ¿Qué ocurrió con el comunicador?.

El protagonista de este relato estremecedor es David Kavlin, quien este sábado 27 de diciembre vivió el episodio más crítico de su existencia. El periodista de 54 años se encontraba disfrutando de su rutina de fin de semana en su club habitual cuando, tras un partido de pádel, su cuerpo dijo basta.

La situación escaló con una rapidez vertiginosa: el malestar inicial se agudizó frente a la mirada de su hijo Tommy, quien, lejos de paralizarse, se vistió de héroe y corrió a activar el protocolo de emergencia que, a la postre, resultaría vital.

Las palabras de David Kavlin Embed - David Kavlin rompió el silencio tras sufrir dos infartos y relató en primera persona lo que vivió: "Muerto" La secuencia fue dramática. El equipo médico del club actuó con celeridad realizándole un electrocardiograma que arrojó el peor resultado: un infarto en curso. Tres ambulancias llegaron al lugar para trasladarlo de urgencia a la Clínica La Trinidad de San Isidro, pero el viaje se convirtió en una batalla contra el reloj.

“En la ambulancia hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto”, confesó Kavlin sin eufemismos, describiendo esos segundos de oscuridad absoluta antes de que los profesionales lograran estabilizarlo y colocarle un stent.

Ya fuera de peligro y recuperando su color habitual, el conductor de Nuevediario no ahorró elogios para quienes lo trajeron de vuelta. Destacó la labor del cardiólogo Tomás Vernero y mencionó con especial cariño a Silvana Fazzetto, la enfermera que, según sus palabras, lo atiende "como a un rey".