Preocupación por David Kavlin: el periodista sufrió dos infartos y fue operado

David Kavlin se encuentra en estos momentos pasando por un momento muy complicado de salud luego de que fue internado de urgencia tras sufrir dos infartos mientras se encontraba en un club. La información la dieron a conocer desde la cuenta de LAM, programa de canal América.

"David Kavlin sufrió un infarto en su club a la mañana. Lo trasladaron de urgencia en una ambulancia y sufrió en ella un paro cardiaco", comenzaron escribiendo en la información que revelaron a través de X (antes Twitter).

Luego, agregaron: "Llegó a la Trinidad de San Isidro y tuvo otro infarto". Esta situación hizo que los profesionales de la salud que se encontraban atendiéndolo lo llevaran de forma urgente a cirugía.

David Kavlin sufrió dos infartos y fue operado de urgencia Captura de pantalla 2025-12-28 135126 David Kavlin sufrió dos infartos. Foto: X / @elejercitodelam En la operación que le realizaron le colocaron un stent y, según la cuenta oficial de LAM, el periodista que hace poco ganó un Martín Fierro se encuentra fuera de peligro. Sin dudas que fue un gran susto para sus familiares, compañeros y amigos.