Imputaron por abuso sexual al tío del periodista Juan Pedro Aleart

Se trata de Helvio Andrés Vila, quien a pesar de estar imputado se encuentra en libertad. Estará sujeto a una serie de reglas de conducta.

El tío del periodista rosarino Juan Pedro Aleart, Helvio Andrés Vila, fue imputado por abuso. En abril del año pasado, el periodista había denunciado en televisión que su papá y su tío habían abusado de él durante su infancia, adolescencia y adultez. En estos momentos, Vila se encuentra libre.

La jueza a cargo de la audiencia, Eleonora Verón, hizo lugar a las calificaciones legales escogidas por la querella y los fiscales, quienes atribuyeron a Vila los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda, todo en concurso real y en calidad de autor.

Sin embargo, la jueza rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva que había sido presentado por el Ministerio Público de la Acusación.

En lugar de la prisión preventiva, Vila estará sujeto a una serie de reglas de conducta. Como por ejemplo: no acudir a instituciones educativas o culturales donde haya niños, prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, pagar una caución económica de diez millones de pesos, prohibición de salida del país, fijar domicilio, entregar su pasaporte y deberá comparecer una vez a la semana ante la Oficina de Gestión Judicial.

El posteo de Juan Pedro Aleart A través de su cuenta de X, el periodista celebró la imputación de su tío. “Hace mucho tiempo que busco Justicia. La denuncia penal la hice solo, sin abogados en el 2022, me enfrenté a un estudio jurídico con vínculos con la Corte, recusamos a 2 jueces de la Corte. Pasé por 6 audiencias, hablé ante 4 jueces, pasó por la Corte Provincial, la Corte Nacional y todavía no empezó el juicio oral. Recién ayer fue imputado y es un paso importante”, compartió.