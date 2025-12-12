Revelaron que un reconocido periodista de canal América estaría planeando un drástico giro en su carrera

El conductor estaría listo para comenzar un nuevo rumbo laboral que marcaría un quiebre en su trayectoria mediática. Todos los detalles.

El reconocido especialista en espectáculos de canal América estaría a las puertas de concretar un nuevo proyecto ajeno a la dinámica diaria de panel y primicias que lo caracteriza. La información, revelada por el periodista Ale Castelo en el ciclo Ya Fue Todo (Jotax Digital), allí contó que apunta a una incursión en el formato de entrevistas profundas, fiel al estilo de la figura televisiva.

Este presunto giro en la trayectoria del conductor se concretaría mediante la grabación de una serie limitada de capítulos, específicamente ocho 8 entregas, bajo el ala de Mandarina, la productora de contenidos que históricamente respalda su labor. El hermetismo que rodea la iniciativa es total, calificándolo de "confidencial", lo que subraya la naturaleza exclusiva y el cuidado con el que se está gestando esta propuesta. Se anticipa un concepto radicalmente distinto al que maneja en la TV abierta, con conversaciones más reposadas e íntimas con los invitados.

La verdad detrás del salto de Ángel de Brito a las entrevistas Exclusivo: Confirman el secreto mejor guardado de Ángel de Brito, el proyecto que redefine su carrera Exclusivo: Confirman el secreto mejor guardado de Ángel de Brito, el proyecto que redefine su carrera. Video: Jotax Digital La producción detrás de este ciclo de entrevistas ya se encuentra en una etapa avanzada, concentrando sus esfuerzos en la selección y confirmación de los participantes. Castelo enfatizó que la ambición es alta, buscando contar con "figuras fuertísimas para el rubro entrevistas" que aseguren un impacto mediático significativo. Si bien ya se especulan nombres como el de Marcelo Tinelli, la productora está trabajando meticulosamente para asegurar a los ocho elegidos. El hecho de que "la productora está armando todo. Ya están hablando con algunos", sugiere que la iniciativa está mucho más sólida de lo que se percibe.

La principal incógnita que aún permanece en el aire es la plataforma de difusión. El futuro hogar de esta serie de entrevistas, si bien se sospecha que será una plataforma de streaming, todavía no fue confirmado ni anunciado. Este detalle mantiene la expectativa sobre el alcance y la distribución que tendrá el nuevo proyecto de Ángel de Brito, que sin duda generará material relevante y valiosos "recortes" para el ecosistema digital de espectáculos.