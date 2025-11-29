Una reconocida figura de Telefe será la nueva integrante de LAM: así lo anunció Ángel de Brito

El conductor confirmó a una panelista fuerte, con casi dos décadas de trayectoria en el canal de las pelotas, para ocupar el lugar que dejará Yanina Latorre.

El especialista en espectáculos ya encontró a la figura que ocupará el lugar vacío del panel. Foto: captura de video América TV

La confirmación de la partida de una panelista fundacional como Yanina Latorre de LAM generó un vacío significativo en el programa conducido por Ángel de Brito en América TV. Ante este escenario, el periodista aseguró la incorporación una personalidad mediática necesaria para cubrir la ausencia. Finalmente, la búsqueda concluyó con un fichaje de alto impacto: una reconocida columnista dejó Telefe después de casi dos décadas para ocupar un asiento en el popular ciclo de espectáculos.

El rostro que resonará en la pantalla de América TV a partir de diciembre es el de Pilar Smith, poniendo punto final a un extenso ciclo de 17 años con Telefe. Su rol fue clave en la señal, desempeñándose como columnista de espectáculos en Telefe Noticias y participando en ciclos de gran audiencia como Gran Hermano, El Debate. Este cambio de emisora marca un quiebre profesional para la periodista, quien inició su carrera bajo la tutela del recordado Lucho Avilés, y ahora asume el desafío de convertirse en la nueva “Angelita”.

La incorporación de Pilar Smith en LAM Tras 17 años en Telefe, Pilar Smith da el salto y es la flamante figura de LAM Tras 17 años en Telefe, Pilar Smith da el salto y es la flamante figura de LAM. Video: LAM (América TV) La noticia fue oficializada este viernes por el propio conductor, Ángel de Brito, durante la emisión de su programa. Es relevante destacar que Smith complementa su labor periodística en NET TV. Su llegada al panel de chimentos más famoso de la televisión se da en un momento de alta exposición para ella, tras haber protagonizado un reciente cruce mediático que la puso en el centro de la escena.

El resonante cruce de Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi Pilar Smith Pilar Smith será la nueva "angelita". Foto: captura de video / NET TV. Hace solo unos días, la figura de Smith se hizo notable luego de expresar una crítica contundente respecto a la gala de los Premios Martín Fierro Latino, celebrados en Miami el pasado 23 de noviembre. Esta opinión pública desató una respuesta despectiva por parte del colega Daniel Gómez Rinaldi. Ante la ofensa, Pilar Smith decidió no dejar pasar el episodio y optó por una acción legal, enviándole una carta documento para establecer un límite. En este contexto de visibilidad y determinación, su incorporación a LAM promete una panelista de carácter fuerte y lista para el debate.