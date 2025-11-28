Yanina Latorre angustiada por su último mes en LAM: "No puedo seguir porque estoy cansada"

La mediática referente del espectáculo está en el tramo final de su ciclo más emblemático. Su emoción ya es palpable y no dudó en compartirlo al aire.

Ángel de Brito y la "angelita", una dupla televisiva que marca el final de una era. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

La atmósfera en los estudios de canal América comienza a cargarse de melancolía a medida que se acerca una de las despedidas más significativas de la televisión. Yanina Latorre, figura fundamental del programa LAM desde su debut en 2016, transita sus últimos días como "angelita". Esta etapa de cierre, no exenta de emoción, la ha llevado a replantearse públicamente la firmeza de su decisión de alejarse del ciclo conducido por Ángel de Brito, tal como lo expresó recientemente en su programa radial de El Observador.

El agotamiento detrás de la salida de Yanina Latorre portada yanina latorre Yanina Latorre, una de las figuras más polémicas del periodismo de espectáculos. Créditos: Archivo MDZ Según la propia confesión de la panelista, la fecha límite para su participación en el popular ciclo de espectáculos se ha fijado para el próximo viernes 26 de diciembre. La reconocida personalidad mediática no ocultó la profunda reflexión que la atraviesa al mencionar: “Entré en mi último mes de LAM después de 10 años”. Este hito temporal ha desencadenado una ola de sentimientos encontrados, llevando a Yanina Latorre a confesar su ambivalencia: “Todos los días dudo ahora, ya me entró”.

La determinación de poner fin a su extenso y fructífero paso por el ciclo no responde a conflictos internos o nuevas ofertas televisivas, sino a una búsqueda de equilibrio personal. La panelista, quien compagina su labor en televisión con la conducción de su propio espacio radial, destacó el insostenible nivel de exigencia laboral. Con una notable convicción, la conductora subrayó ser la única persona que se retira “por motu proprio”, es decir, por voluntad propia, y sentenció que la razón fundamental es el cansancio acumulado, haciendo imposible mantener la triple función: “Ya no puedo seguir porque estoy cansada”.

El fuerte vínculo con Ángel de Brito y la despedida de LAM Adiós a LAM: Yanina Latorre confiesa por qué tomó la decisión y revela la verdad de su partida Adiós a LAM: Yanina Latorre confiesa por qué tomó la decisión y revela la verdad de su partida. Video: El Observador 107.9 Al rememorar su década en el formato, que le brindó una visibilidad sin precedentes en la televisión, Yanina Latorre hizo un balance emotivo de su trayectoria. Subrayó que el programa ha sido testigo de los vaivenes de su vida personal y profesional, incluyendo el crecimiento de sus hijos y diversas experiencias, tanto gratificantes como dolorosas.