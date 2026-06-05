Un famoso exdeportista se casó con su novio en una boda de tres días en la Costa Azul francesa: las postales

En el glamoroso escenario de la Costa Azul , Ralf Schumacher (50) comenzó un nuevo capítulo de su vida. El reconocido expiloto alemán dio el “sí, quiero” a su pareja, el empresario francés Étienne Bousquet-Cassagne (36), en una boda soñado que se extendió durante tres días en la ciudad de Saint-Tropez.

El evento, que buscó resguardar la máxima privacidad, congregó a un selecto grupo de un centenar de invitados entre familiares y amigos íntimos. La celebración dio inicio el viernes con un encuentro informal y relajado en un exclusivo club de playa de la Costa Azul francesa , y culminó el domingo con un brunch íntimo en la propiedad privada de los recién casados.

Durante el momento de la firma y los festejos centrales, los novios lucieron impecables, coordinando sus looks hasta el más mínimo detalle para la ocasión.

Uno de los momentos más especiales de la boda fue la elección del padrino: David Schumacher , el hijo de 24 años del expiloto, ocupó este rol fundamental, demostrando el apoyo incondicional al nuevo presente de su padre.

Ralf Schumacher (2) EL expiloto junto al político francés. IG @ralfschumacher_rsc

La gastronomía también tuvo su momento estelar. A la hora del tradicional corte, los invitados pudieron degustar la clásica tarte tropezienne, un esponjoso brioche cortado por la mitad, relleno de una combinación de crema pastelera y buttercream, y coronado con azúcar perlado.

"Mi refugio y mi cómplice"

Ralf Schumacher (5) El exdeportista encontró nuevamente el amor tras un matrimonio de 14 años. IG @ralfschumacher_rsc

La historia de amor, que nació en Mónaco en 2022 a partir de una complicidad profesional, se hizo pública recién en julio de 2024 con una postal al atardecer. Hoy, convertidos en matrimonio, la pareja decidió compartir su inmensa alegría en las redes sociales mediante un posteo conjunto.

“El fin de semana pasado, comenzó el primer capítulo de nuestra vida juntos. Ante todos los que nos aman, estoy aquí con el corazón lleno de alegría y emoción para decirte cuánto te elijo: a vos, para siempre”, escribieron junto a las postales del enlace.

Ralf Schumacher (3) Las mejores postales de la boda. IG @ralfschumacher_rsc

Además, se dedicaron tiernas palabras que evidenciaron el fuerte vínculo que los une: “Sos mi refugio, mi cómplice, mi amante y mi mejor amigo/a. Contigo, ya no le temo al futuro, porque sé que lo construiremos juntos. A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y vos sos el mío”.

Un conflicto: la palabra de su exmujer

Cora Schumacher Cora Schumacher estuvo casa con el expiloto 14 años. Archivo MDZ

Mientras la pareja celebraba su unión en Francia, la antigua relación del expiloto volvió a hacerse eco en los medios. Cora Schumacher, quien estuvo casada con el alemán entre 2001 y 2015, no asistió a la ceremonia y se refirió al tema con declaraciones que resonaron en la prensa europea.

En diálogo con el periódico germano Bild, la empresaria mantuvo una postura ambivalente: “Siempre dicen: ‘el amor verdadero encuentra su camino’. En algunos casos, solo se necesita un poco más de tiempo hasta que todos en el hipódromo sepan realmente hacia dónde se dirige la carrera. De todos modos, muchas felicidades en tu boda”.

Cora aseguró haberse enterado de la relación del padre de su hijo a través de las redes sociales, un hecho que, según sus palabras, la hizo sentir "usada" y "apuñalada en el corazón". Como símbolo del cierre definitivo a esa etapa de su vida que requirió acompañamiento terapéutico, confesó haber quemado su vestido de novia, marcando el fin absoluto de su pasado junto al excorredor.