Un periodista de El Trece arremetió contra Intrusos: "Ubicar es ser prepotente"

Luego de explicar detalles del tenso cruce con el cantante de cumbia en pleno vivo, el comunicador apuntó contra un famoso ciclo de chimentos.

El comunicador se defendió de un incisivo posteo que hizo el programa de canal América.

En Puro Show (El Trece) el periodista Gustavo Méndez detalló lo que sucedió con L-Gante al aire del ciclo conducido por Moria Casán. Calificó la actitud del artista como violenta y expresó: “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”.

“Para mí sos un logi”, le dijo el músico al panelista cuando este intentó leerle un mensaje de su ex representante, Maxi “El Brother”. Además L-Gante tuvo un contacto físico muy intimidante con el periodista cuando se acercó para reclamarle lo que le molestó del comunicador.

El tenso cruce entre L-Gante y Gustavo Méndez L-Gante enfrentó a un periodista de El Trece al aire y se vivió un momento de tensión: "Bolu..." Ante esta áspera situación vivida al aire, el programa Intrusos (América TV) hizo un tajante posteo en redes sociales sobre el tenso cruce en La Mañana con Moria: "L-Gante ubicando a Gus Méndez". El periodista interpretó esto como un ataque hacia su persona.

“Para un programa de 25 años en TV ‘ubicar’ es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", tuiteó el panelista de El Trece destacando la mala intención de la publicación del ciclo de Canal América.