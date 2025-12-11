Luciana Salazar habló sobre el supuesto romance con Ramiro Marra: "Nos dimos cuenta que..."

Paula Varela, panelista de Intrusos, se comunicó con la modelo y recibió una sorpresiva respuesta.

Luciana Salazar estaría comenzando un romance con Ramiro Marra, quien fue una de las personas más cercanas a Javier Milei en los inicios de la campaña para ser presidente de nuestro país. Fue en Intrusos donde dieron a conocer los detalles del encuentro entre la modelo y el político.

Un dato no menor es que ambos se siguen mutuamente en las redes sociales y Paula Varela contó que estuvieron muy juntos en un evento que se llevó a cabo por la inauguración de un restaurante. La periodista se comunicó con Luli y la respuesta de ella fue contundente.

"Nos vimos ayer por primera vez en un restó y cuando muy amablemente me vino a saludar, nos dimos cuenta de que nos unían nuestras infancias", comenzó contando Luciana Salazar sobre la charla que mantuvo con Ramiro Marra. Pero esto no es todo, ya que además confesó que se conocieron en el colegio años atrás.

"Él iba a un colegio de varones y yo de mujeres y los colegios se unían, parece, y él ya le había echado el ojo", comentó la periodista, sorprendiendo a todos sus compañeros del programa de América.