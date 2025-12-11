En pleno escándalo, se filtró un mail secreto de Martín Redrado a Luciana Salazar por Matilda

Guido Záffora enseñó en El Diario de Mariana un correo electrónico que le envió Redrado a Salazar y que no había salido a la luz hasta el momento.

La interminable disputa entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a ocupar espacio mediático, esta vez con nuevas pruebas y documentos que complican aún más la situación. El eje del conflicto sigue siendo el mismo: el reclamo de Salazar para que el economista se haga cargo de la cuota alimentaria de Matilda, mientras él insiste en que no es su responsabilidad porque no es el padre de la niña.

En El Diario de Mariana (DDM) presentaron un correo electrónico que Martín le habría enviado a Luciana en octubre de 2020, época en la que la relación entre ambos ya estaba terminada y él estaba en pareja con Lulú Sanguinetti. Ese intercambio, que salió a la luz en pleno debate sobre la cuota alimentaria, generó sorpresa en el estudio.

Esto fue lo que contó Guido Záffora en El Diario de Mariana sobre Luciana Salazar y Martín Redrado Guido Záffora Enseñó El Mail Que Martín Redrado Le Envió A Luciana Salazar En Octubre De 2020 Luego de exhibir el mensaje, Guido Záffora leyó: "El asunto es: hablar. 'Hola Luli: pena que te hayas enojado sin tener yo algo que ver. Me encantaría hablar del tema y el futuro de Matu, que es lo que importa. A tu disposición. M'".

El panelista también agregó contexto sobre esa comunicación: "Este mail tiene que ver con que Martín, en ese momento, veía a Matilda a escondidas. Y ahí Luciana Salazar le responde: 'Me duele y me molesta que me digas'. Antes, uno de Martín, que dice: 'Preguntate qué gano yo con esa actitud'".