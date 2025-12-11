Gustavo Méndez reveló detalles del tenso cruce con L-Gante: "Nunca me había pasado algo así"

El referente de la música urbana tuvo una reacción inesperada y tensa con un panelista al aire. El comunicador relató su sorpresa por la "actitud violenta".

El clima se enrareció de manera inesperada durante la emisión de un conocido magazine matutino, cuando L-Gante, figura principal de la cumbia 420, protagonizó un fuerte altercado con uno de los panelistas. El periodista Gustavo Méndez se convirtió en el blanco de la irritación del artista, después de que intentara introducir al aire un mensaje de la antigua representación del músico, conocido como Maxi "El Brother". La respuesta de Elián Valenzuela fue lapidaria y directa: el músico le lanzó al comunicador la frase: “Para mí sos un logi”.

El descargo de Gustavo Méndez sobre el tenso cruce Finalizada la tensa secuencia en La Mañana con Moria (El Trece), el profesional de la prensa compartió su asombro ante la abrupta reacción del cantante. Méndez, con una trayectoria reconocida en el medio, admitió en otro ciclo televisivo no poder comprender la magnitud de la respuesta del invitado, señalando que nunca había experimentado una situación similar. “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”, reflexionó. Su objetivo, explicó, era simplemente cumplir con la ética periodística de exponer diferentes perspectivas.

Captura de pantalla (648) L-Gante y Gustavo Méndez se cruzaron en vivo. Foto: captura de pantalla El Trece El centro de la controversia se sitúa en un viejo conflicto judicial por supuestos incumplimientos de contrato entre L-Gante y Maxi "El Brother". Méndez detalló el origen de la información: el ex representante se puso en contacto con él a primera hora para entregarle datos sensibles sobre el litigio. El periodista se limitó a reenviar el material a la producción del programa, sin añadir su propia opinión o juicio de valor, esperando que el equipo evaluara su pertinencia.

Qué dijo L-Gante en el cruce televisivo y la polémica por su actitud El cruce televisivo de L-Gante con un periodista: "casi violento" y sin precedentes El cruce televisivo de L-Gante con un periodista: "casi violento" y sin precedentes. Video: El Trece La simple lectura al aire de la comunicación enviada por "El Brother" fue lo que precipitó la furia del músico. Gustavo Méndez enfatizó que su rol se redujo a citar textualmente lo que le había sido enviado. “Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso, se lo pasé a la producción para ver si lo querían hacer. Es información, no cometí ningún delito”, aseguró a la prensa. El comunicador insistió en que no había actuado de mala fe, sino exponiendo datos relevantes para el público.