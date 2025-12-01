Evangelina Anderson destrozó a un periodista por información falsa sobre el acuerdo con Martín Demichelis

La modelo enfrentó a Gustavo Méndez por la supuesta versión de la compra de un departamento. Visiblemente enojada, no se quedó callada al respecto.

El divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis es un tema que sin dudas cualquier periodista quiere obtener la primicia. Sin embargo, hay límites que no se cruzan y Evangelina Anderson lo dejó en claro a través de X. En la tarde del lunes, la modelo destrozó al periodista Gustavo Méndez tras publicar una supuesta exclusiva sobre el acuerdo de separación.

El rumor que encendió la mecha apuntaba a un pacto económico que tenía en el medio a un inmueble. Méndez publicó en su cuenta de X que la división de bienes incluiría una propiedad de lujo, trazando un paralelismo inmediato con el famoso acuerdo de Wanda Nara.

“Evangelina Anderson compró el departamento del Chateau Libertador. Será propietaria, ídem Wanda Nara. Parte del divorcio con Demichelis”, lanzó el periodista, asegurando que la información ya había sido adelantada en otros programas.

La letal respuesta de Evangelina image Un cruce que no pasó desapercibido. Créditos: X Sin embargo, la respuesta de Evangelina Anderson fue otra y no tardó en llegar a destino. La modelo no solo desmintió la versión con ironía, sino que aportó un dato histórico que dejó sin sustento la "primicia" del periodista.

"Me causa gracia que todas tus ‘primicias’ siempre son falsas”, disparó Evangelina, visiblemente enojada. En su lugar, decidió refutar dicha información: “Yo tengo depto en Chateau desde el 2011”.