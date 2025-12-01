Tras el video en el boliche: los mensajes de Evangelina Anderson a Ian Lucas que avivan los rumores de romance

Tras las demostraciones públicas de afecto, los fanáticos detectaron el rastro digital que la modelo dejó en el perfil del youtuber 16 años menor.

El video de Evangelina Anderson a los besos con Ian Lucas de Mendonça revolucionó las redes. La química entre la ex de Martín Demichelis y el youtuber, 16 años menor, era un hecho que nadie esperaba. Sin embargo, numerosas pistas salen a la luz y siguen alimentando un posible romance.

Si bien el clip viral fue la confirmación física, los seguidores de la pareja fueron a las muestras en redes sociales, un hecho innegable. Allí, encontraron indicios del supuesto romance: una serie de comentarios públicos donde Evangelina ya no ocultaba su fascinación por el joven influencer.

Desde un simple me gusta, hasta los comentarios La primera señal ocurrió el pasado 23 de octubre. Ian Lucas compartió un tierno video haciendo un trend de TikTok junto a Valentina Cervantes y sus hijos. Lejos de ignorarlo, Evangelina fue una de las primeras en reaccionar.

image Los primeros intercambios. Créditos: Instagram "Naaaaaa moriiii“, escribió la modelo, acompañando la frase con dos emojis de cara de enamorada, demostrando que estaba muy pendiente del contenido de su compañero de cocinas en MasterChef Celebrity.

Pero la prueba más contundente llegó una semana después, cuando la relación virtual escaló de la simpatía al afecto explícito. Ian subió un recorte emotivo del reality, donde relataba entre lágrimas que su plato estaba inspirado en su abuela y en cómo le cocinaba a su hermano menor durante la infancia.