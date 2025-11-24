La foto alto voltaje de Evangelina Anderson a sus 42 años que levantó suspiros en redes: "Veranito"

La modelo deslumbra con su figura y no dudó en mostrarla. Con una bikini de cuero, se prepara para la estación más calurosa del año.

Evangelina Anderson atraviesa un momento de altísima exposición. Mientras disfruta de su soltería tras la separación de Martín Demichelis, la modelo se ha convertido en la protagonista absoluta de la agenda mediática, combinando una presencia arrolladora en redes sociales con versiones de un inesperado flechazo en el ámbito laboral.

La foto que causó sensación image Evangelina Anderson. Créditos: X / evandersonfac Fiel a su estilo y atenta a las últimas tendencias, Evangelina aprovechó el fin de semana largo para subir la temperatura en Instagram. A sus 42 años, demostró que su figura se mantiene intacta al compartir una selfie luciendo una microbikini de cuero negro estilo "taparrabos".

La imagen, que muestra su figura en primer plano, no tardó en generar una explosión de likes y comentarios halagadores: "Hasta tomó la precaución de combinar la malla con el perro", "Le dije a la IA que me haga una foto de la mujer más perfecta y hermosa que pueda existir y me envío ésta".

¿Nuevo amor en los pasillos de Telefe? Anderson ha atravesado fuertes rumores en el último tiempo respecto a su situación sentimental. La modelo está siendo fuertemente vinculada a un compañero de MasterChef Celebrity, el cual tiene 16 años menos.

image Ian Lucas. Créditos: Instagram El apuntado es Ian Lucas, un influencer, músico y actor de 26 años. A pesar de la diferencia de edad, las versiones indican que la química entre ambos es innegable.