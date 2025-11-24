El bautismo de Marco: Sol Pérez mostró lo grande que está su hijo y conmovió con las mejores fotos

Sol Pérez y Guido Mazzoni vivieron uno de los días más emotivos desde que se convirtieron en padres. Este fin de semana, la pareja celebró el bautismo de Marco , quien a sus casi ocho meses de vida recibió el sacramento en una ceremonia íntima, cálida y repleta de detalles que enamoraron a las redes sociales.

La conductora, fiel a su estilo de compartir su felicidad con sus seguidores, abrió el álbum íntimo del festejo. Las imágenes no solo evidencian lo grande y simpático que está el bebé, sino también el clima de serenidad y alegría que envolvió a familiares y amigos en esta nueva etapa de la pareja.

La estética del evento fue uno de los puntos más elogiados. Lejos de las estridencias, Sol y Guido optaron por una decoración campestre y armónica basada en tonos neutros. Se montaron livings rústicos con sillones de madera clara y almohadones beige bajo la sombra de los árboles, adornados con guirnaldas de retazos de tela.

Para la ocasión, la familia lució impecable y a tono con el clima cálido. Sol Pérez deslumbró con un look romántico y veraniego: un conjunto blanco de broderie con top de volados y falda con movimiento, acompañado por un maquillaje natural y pelo suelto.

Por su parte, Guido Mazzoni optó por la comodidad del lino con una camisa blanca y bermudas beige, haciendo "match" con el gran protagonista del día. Marco enterneció a todos con una delicada camisa celeste rayada, bermudas beige y, como toque final, un gorrito estilo piluso en tono arena y alpargatas, un outfit ideal para protegerse del sol con estilo.

Los famosos invitados

El bautismo también fue un punto de encuentro para varias figuras del ambiente y sus nuevas familias. Entre los invitados se destacaron Josefina “China” Ansa y el exfutbolista Diego Mendoza con su bebé, así como Eva Bargiela y Gianluca Simeone, quienes asistieron con su hijo recién nacido.

Las fotos de los tres bebés juntos en brazos de sus padres se convirtieron en el contenido más viral de la tarde, simbolizando la unión de este grupo de amigos que ahora comparte la aventura de la crianza.

Entre sonrisas cómplices, abrazos con los padrinos y la infaltable foto familiar en el pasto, Sol Pérez dejó plasmado un día soñado donde Marco, con su sonrisa abierta y su mirada vivaz, demostró que ya es todo un personaje que crece rodeado de amor.