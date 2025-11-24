Tras un polémico Miss Universo: Aldana Masset volvió a la Argentina y fue recibida por una multitud en Ezeiza

Aldana Masset logró que un país pusiera el foco en Miss Universo . Tras partir el 25 de octubre a Tailandia, y representar a Argentina en la exhaustiva concentración, finalmente la modelo regresó al país y su aterrizaje estuvo acompañado de muchas personas que la esperaban en el Aeropuerto de Ezeiza .

Luego de competir y compartir el espacio con más de 120 candidatas de distintas partes del mundo , la rubia supo distinguirse entre ellas. Con un rostro que sin dudas destacó durante toda la concentración, outfits impecables y una pasarela que no pasó desapercibida, la excantante de Agapornis dejó los colores celeste y blanco en alto.

Pese a todo el esfuerzo, la entrerriana no pudo clasificar dentro del Top 30 , por lo que quedó lejos de la corona universal. Sin embargo, su destacada trayectoria por el certamen hizo que la rubia se ganara el corazón de argentinos, latinos, asiáticos y muchos más. Sin dudas, una representación que no se olvidará.

Con un traje brillante y colores nacionales, Masset regresó al país y una multitud de personas la esperaron con pancartas, banderas argentinas y muestras de gratitud. Uno de los periodistas en documentar la llegada de la mujer fue Gustavo Méndez, entre otras páginas periodísticas y dedicadas a cubrir este tipo de hechos.

Embed - Tras la polémica en Miss Universo: Aldana Masset volvió a la Argentina y fue recibida por una multitud en Ezeiza

La joven, con un gran carisma que no dudo en derrochar nuevamente, recibió a niñas que la esperaban para una foto, mujeres y hombres que la acompañaron hasta su salida del lugar.

Un Miss Universo polémico

image Aldana Masset en la preliminar del Miss Universo. Créditos: Instagram

La influencer estaba dentro de las favoritas, y según varias páginas dedicadas a "profetizar" las elegidas, la argentina estaba dentro del círculo posible para ganar aquella anhelada corona, atributo que el país solo se consagró una vez en 1962, de la mano de Norma Nolan.

Sin embargo, la cantante no fue la única "pegada" en la concentración, y numerosos escándalos que surgieron posterior a la coronación de la mexicana Fátima Bosch, tildaron a la competencia de fraudulenta, ya que no se trataba de la favorita a coronarse como la mujer más bella del mundo.

image La representante posterior a la ceremonia. Créditos: Instagram

Pese a los escándalos, Aldana se mostró agradecida con el apoyo del público argentino y lo expresó en redes, manifestando gran orgullo por representar al país: "Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida. Esta experiencia fue realmente maravillosa".

Sorprendida también por el resultado, aún así la rubia confirmó el esfuerzo: "Tal vez los resultados no fueron los que soñamos, pero dejé el alma en el concurso desde el primer momento. Ustedes lo vieron y fueron parte de ello, lo di TODO".