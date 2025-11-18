Cómo votar a Aldana Masset, la argentina que podría ser la próxima Miss Universo

Aldana Masset , de 25 años, será la representante de Argentina en la edición número 74 de Miss Universo , cuya final se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025 en Tailandia . Nacida en la localidad entrerriana de Valle María, Masset llega a la instancia final tras haber sido coronada Miss Universo Argentina el pasado 25 de mayo en Buenos Aires.

La trayectoria de Masset combina modelaje, música y redes sociales. Comenzó su actividad como modelo a los 13 años y, de forma paralela, se empezó a preparar como cantante y compositora, participando en grabaciones y presentaciones en vivo. Como si fuera poco, en 2022, la joven fue convocada por el grupo de cumbia pop Agapornis para cantar en vivo, donde sumó visibilidad en escenarios y medios.

Además de su carrera artística, Aldana se desempeña como asesora de imagen e influencer. Precisamente, su manejo de redes sociales le permitió consolidar una comunidad activa, con la que mantiene contacto regular a través de publicaciones, videos y transmisiones en vivo.

Aldana Masset contó que tiene alopecia y envió un mensaje motivador a sus seguidores.

Recientemente, Masset difundió un video en el que compartió su diagnóstico de alopecia, una condición que impide el crecimiento de cabello en una zona de su cabeza. Según explicó, nació con esta particularidad y decidió hacerla pública por primera vez como parte de su experiencia en Miss Universo .

“En esta zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca”, señaló en la grabación publicada en sus redes. La modelo indicó que durante años intentó ocultar la condición, pero que el certamen la motivó a expresarla abiertamente. Según sus palabras, esta exposición forma parte de su proceso de fortalecimiento personal.

Aldana Masset, ex cantante de Agapornis, es la nueva Miss Universo Argentina. Foto: @aenncabo @ph.guillencabo para productora audiovisual @cromogenesis

Las chances de ser la próxima Miss Universo

Su vínculo con los certámenes comenzó en 2019, cuando compitió por primera vez en Miss Universo Argentina. Si bien no ganó esa edición, continuó vinculada al ambiente y mantuvo un proceso de crecimiento personal que desembocó en su consagración seis años después.

Este 2025, desde el inicio de su preparación internacional, Masset participa de giras promocionales, sesiones fotográficas, ensayos y entrevistas organizadas por el certamen. En el marco de estas actividades, su presencia comenzó a destacarse en medios especializados y figura entre las aspirantes con mayores posibilidades de ingresar al Top 10.

El certamen de este año reúne a 121 participantes de distintos países. La ganadora sucederá a Victoria Kjaer, representante de Dinamarca, coronada en México en 2024.

Cómo votar a Aldana Masset

Aldana Masset El paso a paso para votar a Aldana Masset. Instagram @aldumasset

La votación para el certamen ya se encuentra abierta. El sistema habilita al público a emitir su voto a través de la aplicación oficial “Miss Universe”, disponible para Android e iOS. Una vez registrado, el usuario debe buscar la opción “VOTE” en el borde inferior y acceder a la sección “People’s Choice” (elección de la gente). Allí, podrá buscar el perfil “Argentina – Aldana Masset” y elegir opciones gratuitas o pagas para sumar votos.

El certamen tendrá su definición el 21 de noviembre y coronará a la sucesora de la actual Miss Universo. La expectativa en torno a la representante argentina crece en la previa del evento, marcado por la participación récord de delegaciones y una amplia cobertura internacional.