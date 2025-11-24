Así luce la lujosa mansión de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en San Isidro: spa privado y solo tres vecinos

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece estar entrando en su capítulo más sólido. Mientras las versiones periodísticas señalan el 5 de diciembre como la fecha elegida para que la pareja confirme su casamiento, ambos avanzan a toda marcha con un proyecto tangible y millonario: la construcción de su casa definitiva en la Argentina.

El rumor del casamiento no es casual. Según trascendió, la fecha coincidiría con el aniversario del lanzamiento de El Cielo" la canción que Tini presentó en 2024 durante uno de los momentos más críticos de la relación. Lo que alguna vez fue un símbolo de dolor, hoy se resignifica como el sello de esta reconciliación y proyección a futuro.

Lejos del ruido mediático y de los barrios cerrados masivos, la pareja eligió un enclave exclusivo en Lomas de San Isidro . La prioridad fue clara: privacidad .

Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en Tarde o Temprano (Eltrece), la propiedad se ubica en un lote subdividido donde solo habrá cuatro viviendas. "Van a tener solo tres vecinos", detalló Iglesias, mostrando imágenes aéreas de la obra que lleva seis meses en ejecución. Además, la entrada se encuentra en un cul-de-sac (calle sin salida), garantizando que no haya tránsito pasante.

Un dato curioso de la operación inmobiliaria es que el campeón del mundo intentó comprar la casa lindera para ampliar aún más el terreno, aunque no logró concretarlo. Aún así, la escala de la obra supera el promedio de la zona.

800 metros cuadrados y tres niveles de lujo

image Los planos de la casa. Créditos: Captura (eltrece)

Los planos revelados muestran una mansión de 800 m² diseñada para el disfrute y la reunión familiar, distribuida en tres plantas:

Planta Baja (Social): Living y comedor con grandes ventanales al jardín, cocina de diseño moderno integrada, patio interno y un exterior con piscina, solárium y quincho.

Planta Alta (Privada): Habitaciones en suite para recibir a familiares y amigos, destacándose la Master Suite de la pareja, que cuenta con un vestidor de grandes dimensiones y baño de lujo.

El Sótano (Wellness & Relax): Quizás el sector más impresionante de la casa. Incluirá un spa privado con sauna húmedo y seco, sala de masajes, un SUM (Salón de Usos Múltiples) para gimnasio y una cava de vinos. "Tienen hasta la cava señalada con dibujitos en los planos", comentó la periodista entre risas.

image Los planos de la mansión. Créditos: Captura (eltrece)

La mala reacción del barrio

El ritmo de construcción es vertiginoso, con aproximadamente seis meses desde su comienzo. "Están trabajando a full, 24/7. Son Tini y De Paul", resumió María Belén Ludueña. Si bien la estructura ya está levantada, el movimiento de excavadoras generó algunas denuncias por ruidos molestos. Con la casa tomando forma y el 5 de diciembre a la vuelta de la esquina, todo indica que Tini y De Paul están listos para echar raíces en el país.